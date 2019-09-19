مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7926.82 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 105.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7926.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس, والبلاد، وسافكو، وبترو رابغ، وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، والإعادة السعودية، ومجموعة السريع، والرياض ريت، وعناية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين10.00% و 5.86% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, وسابك، وكيان السعودية، والرياض هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي, والاتصالات، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 2.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3622.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 127 صفقة.