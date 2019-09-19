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أمير نجران يستقبل قائد لواء الأمير محمد بن سعود الآلي بالحرس الوطني

أمير نجران يستقبل قائد لواء الأمير محمد بن سعود الآلي بالحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=775207
المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الوطن متحصن بالله تعالى ثم بالرجال المتسلحين بالإيمان، الثابتين على حدوده وفي حفظ أمنه بالداخل.
ولدى استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، قائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي بالحرس الوطني، العميد محمد بن سعيد القحطاني، بحضور قائد الشرطة العسكرية باللواء، صاحب السمو النقيب سلمان بن عبدالله بن جلوي، نوّه سموه بالمواقف التي يسطرها منسوبو القوات العسكرية، وحلت مكان الفخر والاعتزاز عن كل السعوديين، وقال “إنكم تمثلون أخلاق المسلم والفارس العربي الشهم، وإن المهمة مهما عظمت فإنها تصغر أمام عزمكم وإقدامكم وشجاعتكم، فهنيئًا للوطن بكم وبأمثالكم”.
وهنأ الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء العميد محمد القحطاني بتكليفه قائدًا للواء الإمام محمد بن سعود الآلي، معربًا عن أمنياته له بالتوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
من جهته، عبّر العميد القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة، مشيرًا إلى أن الثقة بتكليفه دافع لبذل قصارى الجهود دفاعًا عن أرض الحرمين الشريفين، ومؤكدًا عزمه وزملائه كافة للتضحية بكل شيء في سبيل أداء الأمانة تجاه الدين ثم الملك والوطن، بكل صدق وإخلاص.

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