احدث الأخبار

بلدية محافظة ضبا تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89
منطقة تبوك
 سمو أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء ..
منطقة جازان
 مكتبة “المؤسس” تحتفي باليوم الوطني 89 بأكثر من 50 صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعرض لأول مرة
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل قائد لواء الأمير محمد بن سعود الآلي بالحرس الوطني
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7926.82 نقطة
أبرز المواد
 انطلاق أولى فعاليات اليوم الوطني بالجبيل الصناعية بمسرحية (الخزنة)
المنطقة الشرقية
 “15” فعالية في الخرج بمناسبة اليوم الوطني 89
منطقة الرياض
 غرفة الأحساء تُنظّم مهرجانًا احتفاليًا باليوم الوطني الـ 89 بمجمع العثيم مول
المنطقة الشرقية
 أمانة تبوك تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني
أبرز المواد
 مدير الشؤون الصحية ببيشة يقوم بجولة تفقدية لمستشفي الملك عبدالله
منطقة عسير
 غداً .. استكمال مواجهات جولة “همة حتى القمة ” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف يتفاعل مع اليوم العالمي لسلامة المرضى
منطقة الجوف
بلدية محافظة ضبا تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89

بلدية محافظة ضبا تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89

منطقة تبوك
سمو أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء ..

سمو أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء ..

منطقة جازان
مكتبة “المؤسس” تحتفي باليوم الوطني 89 بأكثر من 50 صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعرض لأول مرة

مكتبة “المؤسس” تحتفي باليوم الوطني 89 بأكثر من 50 صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعرض لأول مرة

أبرز المواد
أمير نجران يستقبل قائد لواء الأمير محمد بن سعود الآلي بالحرس الوطني

أمير نجران يستقبل قائد لواء الأمير محمد بن سعود الآلي بالحرس الوطني

أبرز المواد

مكتبة “المؤسس” تحتفي باليوم الوطني 89 بأكثر من 50 صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعرض لأول مرة

مكتبة “المؤسس” تحتفي باليوم الوطني 89 بأكثر من 50 صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعرض لأول مرة
http://almnatiq.net/?p=775210
المناطق - واس

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض معرضا وطنيا تاريخيا ، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 89، وذلك خلال الفترة ما بين 22 – 24 محرم 1441هـ الموافق 21 – 23 سبتمبر الجاري ، ويقام المعرض على مدار ثلاثة أيام من السبت للاثنين، في رياض بارك، والمراكز العربية – الحمراء مول، والسلام مول.
يضم المعرض الوطني التاريخي الذي يقام بهذه المناسبة الوطنية الجليلة أكثر من (50) صورة متنوعة ‏نادرة تعرض لأول مرة، وتوثق لمراحل تاريخية من التاريخ السعودي ، منها : مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ‏آل سعود – حفظه الله- ،‏كما يحتوي المعرض على عدد من الصور التي التقطت لعدد من مناطق المملكة على يد الباحثين والرحالة والبلدانيين والزائرين من الحجاج والمعتمرين، وتبرز أشهر معالمها التراثية والآثارية ، وملامح التطور التاريخي لها، وأبرز الأماكن في المملكة خاصة عن المدينتين المباركتين : مكة المكرمة والمدينة المنورة مقصد المسلمين ومهوى أفئدتهم في مشارق الأرض ومغاربها.
ويضم المعرض كذلك بعض الصور الخاصة عن الأسلحة المستخدمة خلال الوقائع التي حدثت عند تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية وبعض الأسلحة المستخدمة في عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله ‏- وذلك بالتعاون مع متحف السلاح .
من جانب آخر تقيم المكتبة بالتعاون مع وزارة الثقافة معرض صور عن المملكة العربية السعودية بالعاصمة الصينية بكين ، ‏يعكس ثقافة المملكة وتنوع حضاراتها‏ ، وتطورها التاريخي، كما يبرز أهم الإنجازات التنموية في المملكة على مدار العقود الماضية ، يقام المعرض بمشاركة مكتبة الملك عبد العزيز العامة فرع جامعة بكين .
وتشكل المكتبة الذاكرة التوثيقية المعرفية عن التاريخ السعودي، والثقافة السعودية بمختلف عناصرها من آداب، وفنون، وتقاليد، وتراث علمي وشعبي، حيث تحتفظ بمكنوز من الكتب والمخطوطات والصور والوثائق والخرائط والكتب النادرة ما يجعلها مصدرا ومرجعا حافلا بكل ما يعزز رؤى المعنيين بالبحث في تاريخ المملكة، وفي هويتها الثقافية، وفي مختلف إنجازاتها على مر العقود والعصور .

 

روابط ذات صلة

أمير نجران يستقبل قائد لواء الأمير محمد بن سعود الآلي بالحرس الوطني

أمير نجران يستقبل قائد لواء الأمير محمد بن سعود الآلي بالحرس الوطني
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7926.82 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7926.82 نقطة
“15” فعالية في الخرج بمناسبة اليوم الوطني 89

“15” فعالية في الخرج بمناسبة اليوم الوطني 89

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*