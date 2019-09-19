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سمو أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء ..

سمو أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء ..

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سمو أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء ..

سمو أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء ..
http://almnatiq.net/?p=775219
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ،في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء أ.هشام بن أحمد القريني.

وفي مستهل اللقاء رحب سمو أمير جازان بالنيابة بمدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء, مؤكداً أهمية دور الهيئة في تنفيذ وتطبيق الأنظمة الرقابية للغذاء والدواء وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمواطنين والحفاظ على صحتهم و تكثيف الجهود الرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء للمستهلك.

وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود المبذولة التي تقدمها الهيئة في ظل ماتحظى به من دعم ومتابعة من القيادة -أيدها الله-.

وقدّم القريني خلال الاستقبال تقريرًا عن إنجازات وأعمال الهيئة وجهودها ، للعام المنصرم 2018م معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة بالنيابة على استقباله والاستماع الى توجيهاته السديدة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.

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