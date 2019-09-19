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بلدية محافظة ضبا تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89

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بلدية محافظة ضبا تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89

بلدية محافظة ضبا تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89
http://almnatiq.net/?p=775222
المناطق _ تبوك
أنهت بلدية محافظة ضبا استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة حيث ستحتضن المحافظة عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تشمل جميع فئات وشرائح المجتمع.
‏وأوضح رئيس بلدية المحافظة الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان أنه تم تسخير جميع الإمكانات الآلية والبشرية لاستقبال هذه المناسبة حيث تمت إنارة وتزيين العديد من الميادين والطرق والشوارع داخل المحافظة باللون الأخضر مع تركيب أكثر من 500 علم مختلفة المقاسات بالطرق الرئيسة إضافة إلى أكثر من 1000 علم سيتم توزيعها أثناء الفعاليات.
‏وأكد الدكتور الغبان حرص البلدية على استمرار مشاركتها الفاعلة في الاحتفاء بيوم الوطن وتجديد المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ الدولة السعودية وذلك بإتاحة الفرصة لأبناء محافظة ضبا للاحتفاء بهذا العرس الوطني الغالي على أبناء المملكة.
وبين الغبان أن الفعاليات ستبدأ من يوم الجمعة وستستمر إلى يوم الاثنين على الممشى المغلق على خليج ضباء وسيتخللها من العروض الممتعة عروض بحرية وفلكلور شعبي وألعاب للأطفال وستكون هناك منصة خاصة للفنانين التشكيليين لعرض مواهبهم بالاحتفاء باليوم الوطني والمخيم الوطني إضافة إلى تجسيد علم المملكة بمشاركة شرائح المجتمع المختلفة هذا وسيقام الحفل الرسمي مساء الاحد على واجهة الأمير فهد بن سلطان البحرية.

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