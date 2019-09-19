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سمو ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني

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سمو ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني

سمو ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني
http://almnatiq.net/?p=775227
المناطق _ واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة اليوم مع دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
وفي بداية الاجتماع شدد دولة رئيس الوزراء الباكستاني على الاستنكار الشديد لبلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو في بقيق وخريص، معبرا عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل معها بكل امكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.
وأكد سمو ولي العهد من جهته، خلال الاجتماع أن هذه الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشدد على أهمية التصدي لها.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف المالكي.
فيما حضره من الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية السيد مخدوم شاه قريشي، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي اعجاز، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.

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