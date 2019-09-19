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بلدية بداء تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89

بلدية بداء تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89
http://almnatiq.net/?p=775233
المناطق _ تبوك
أنهت بلدية بداء تجهيزاتها النهائية استعداداً للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 وذلك في الساحة الرياضية يوم السبت القادم بعد صلاة المغرب.
وأوضح رئيس البلدية الدكتور منصور بن عبدالإله المعلم أن البلدية قامت خلال الأيام الماضية بتركيب عدد (70) سارية عَلَم في الشوارع الرئيسة والحدائق العامة بالإضافة إلى اللوحات الاحتفالية ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع إضافة إلى تجهيز الأماكن العامة والحدائق تمهيداً لاستقبال المواطنين المحتفلين باليوم الوطني والفعاليات المقامة بهذه المناسبة كما قامت بتزيين الشوارع والطرق العامة وأعمدة الإنارة بالأعلام والإنارة الخضراء التي ترمز إلى حب الوطن والانتماء إليه والتجمع تحت رايته حباً وولاء لقيادته الرشيدة.
وبين المعلم أن الحفل سيشتمل على العديد من الفعاليات المتنوعة منها العرضة السعودية والأوبريت الوطني والقصائد الوطنية والخيمة التراثية كما ستكون هناك جدارية خاصة بهذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعاً.

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