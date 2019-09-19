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القضاء الفرنسي يثبت حكمه على “beIN SPORTS” بدفعها تعويضات مالية لـ “عربسات”

القضاء الفرنسي يثبت حكمه على “beIN SPORTS” بدفعها تعويضات مالية لـ “عربسات”

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القضاء الفرنسي يثبت حكمه على “beIN SPORTS” بدفعها تعويضات مالية لـ “عربسات”

القضاء الفرنسي يثبت حكمه على “beIN SPORTS” بدفعها تعويضات مالية لـ “عربسات”
http://almnatiq.net/?p=775239
المناطق _ الرياض

تعلن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) عن صدور حكم قضائي جديد من القضاء الفرنسي، يؤيد الحكم السابق برفض جميع الادعاءات التي ساقتها شبكة  beIN SPORTS  ضد عرب سات، ورفض الاستئناف المقدم من الشبكة القطرية ضد عرب سات

و اذ تُرحب عرب سات بالحكم الصادر لصالحها من المحكمة الفرنسية، تؤكد في الوقت نفسه، أنها تلقت التعويضات المالية الغير مسبوقة من (شبكة  beIN SPORTS القطرية)، التي فرضتها المحكمة وهو ما يؤكد عدم صحة الادعاءات الباطلة  للطرف المدعي في القضية، وسلامة موقف عرب سات من الاتهامات الزائفة والباطلة، بعد أن رفضت محكمة فرنسية مستقلة أخرى طلب استئناف وتعديل الحكم السابق

إن عرب سات، ومن منطلق رفض الادعاءات الموجهة لها، تأسف وبشدة للبيانات المتعجلة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات الأخرى، وما تضمنته تلك البيانات من ترديد معيب لكذب وادعاءات الشبكة القطرية، كما تُعرب عن شديد استغرابها لمواصلة تلك الاتحادات التي يفترض أن تنأى بنفسها عن الشبهات

و تحذر عرب سات من البيانات الإعلامية والتقارير غير الدقيقة التي لا ترقى إلى مستوى الأحكام القضائية النهائية كالتي صدرت لصالحها، وتؤكد أنها لم ولن تدخل في أية حروب إعلامية مع أي جهة بهذا الخصوص، من منطلق إيمانها بروح وسيادة القانون

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