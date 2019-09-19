احدث الأخبار

قائد القيادة المركزية الأمريكية يرحّب بانضمام المملكة لمجموعة الأمن البحري الدولي
أبرز المواد
 سمو أمير الرياض يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أبرز المواد
 التحالف :اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقته الميليشيا الحوثية من الحديدة
أبرز المواد
 القضاء الفرنسي يثبت حكمه على “beIN SPORTS” بدفعها تعويضات مالية لـ “عربسات”
أبرز المواد
 بحث سبل التعاون بين غرفة تبوك والهلال الأحمر بالمنطقة
منطقة تبوك
 بلدية بداء تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89
منطقة تبوك
 سمو ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني
أبرز المواد
 بلدية محافظة ضبا تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89
منطقة تبوك
 سمو أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء ..
منطقة جازان
 مكتبة “المؤسس” تحتفي باليوم الوطني 89 بأكثر من 50 صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعرض لأول مرة
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل قائد لواء الأمير محمد بن سعود الآلي بالحرس الوطني
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7926.82 نقطة
أبرز المواد
قائد القيادة المركزية الأمريكية يرحّب بانضمام المملكة لمجموعة الأمن البحري الدولي

قائد القيادة المركزية الأمريكية يرحّب بانضمام المملكة لمجموعة الأمن البحري الدولي

أبرز المواد
سمو أمير الرياض يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

سمو أمير الرياض يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

أبرز المواد
التحالف :اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقته الميليشيا الحوثية من الحديدة

التحالف :اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقته الميليشيا الحوثية من الحديدة

أبرز المواد
القضاء الفرنسي يثبت حكمه على “beIN SPORTS” بدفعها تعويضات مالية لـ “عربسات”

القضاء الفرنسي يثبت حكمه على “beIN SPORTS” بدفعها تعويضات مالية لـ “عربسات”

أبرز المواد

قائد القيادة المركزية الأمريكية يرحّب بانضمام المملكة لمجموعة الأمن البحري الدولي

قائد القيادة المركزية الأمريكية يرحّب بانضمام المملكة لمجموعة الأمن البحري الدولي
http://almnatiq.net/?p=775247
المناطق - واس

رحّب قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، بانضمام المملكة العربية السعودية، لمجموعة الأمن البحري الدولي (IMSC)، مثمنًا قرار المملكة بالانضمام إلى المجموعة للإسهام في القيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمية.
وأعرب الجنرال ماكينزي، في بيانٍ صدر عنه مساء أمس، عن تقدير بلاده للدور الرائد والمهم للمملكة في المسائل الأمنية الإقليمية، والتزامها بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.
وأكد أن التهديدات التي تواجه حرية الملاحة، تمثّل مشكلة دولية تتطلب حلاً دوليًا، معرباً عن سعادته بانضمام المملكة للمجموعة، لتكون جزءً من هذا الحل.

روابط ذات صلة

سمو أمير الرياض يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

سمو أمير الرياض يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
التحالف :اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقته الميليشيا الحوثية من الحديدة

التحالف :اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد أطلقته الميليشيا الحوثية من الحديدة
القضاء الفرنسي يثبت حكمه على “beIN SPORTS” بدفعها تعويضات مالية لـ “عربسات”

القضاء الفرنسي يثبت حكمه على “beIN SPORTS” بدفعها تعويضات مالية لـ “عربسات”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*