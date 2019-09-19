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مصرع وإصابة 10 بطريق الجبيل الظهران السريع

مصرع وإصابة 10 بطريق الجبيل الظهران السريع
http://almnatiq.net/?p=775250
الدمام - عبدالله السعيدي

ورد بلاغ لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية في الساعة ٢.٣٩ ظهر اليوم عن طريق مواطن يفيد بوجود حادث سير انقلاب مكروباص غير معروف عدد الاصابات امتداد طريق الجبيل الظهران السريع بالقرب من كوبري راس الغار وعلى الفور تم توجيه ٥ فرق اسعافيه مدعمة بفرقة إسعافية من جهة أخرى للموقع تحت متابعة من مدير عام الفرع الرئيسي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الأستاذ / فيصل بن حواس العطاوي وبعد وصول اول الفرق الإسعافية اتضح بوجود حالة وفاة واحدة و ٩ اصابات تراوحت بين الخطرة والمتوسطة والبسيطة حيث تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لهم وإسعافهم إلى مستشفى القطيف المركزي ومستشفى الجبيل العام ومستشفى الفناتير.
وتناشد الهيئة جميع المواطنين والمقيمين ضرورة إفساح المجال أمام فرق الإسعاف وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى تستطيع الفرق الإسعافية القيام بمهامها الإسعافية في الوقت المناسب.

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