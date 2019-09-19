بلدية الجبيل تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89

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أكملت بلدية محافظة الجبيل كافة استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة “89” ، وذلك من خلال تجميل الطرق والميادين والساحات والحدائق والشوارع بعقود الزينة والأعلام استعداداً لليوم الوطني، والذي يعد حدثاً تاريخي ومناسبة عظيمة علينا جميعاً وهي ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه*

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأن البلدية قامت باستعداداتها للاحتفال باليوم الوطني “89” وشملت الاستعدادات تجهيز المرافق العامة والميادين وتزيين الشوارع برايات الوطن، كما تزينت المواقع العامة والمنتزهات ومبنى البلدية بالإنارة والعقود المضيئة وتوشحت بلون الوطن، كما تم تركيب عدد من اللوحات بالطرق والساحات العامة، بالإضافة إلى تجهيز العديد من الهدايا الرمزية التي ستقدم لطلاب وطالبات المدارس بجميع محافظة الجبيل، والتي تعزز الانتماء الوطني، وكذلك المطويات التي تبث العبارات المعبرة عن هذا اليوم العزيز على قلوب الجميع .

وقال أنه تم تركيب نحو 3000 علم في أهم الشوارع الرئيسية بالمحافظة، كما تم تخصيص 47 لوحة و 6 شاشات إلكترونية وشاشتين واجهات تستعرض جميعها رسائل الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.

إلى ذلك كثفت البلدية الجبيل جهودها في تهيئة المرافق السياحية بالمدينة كالحدائق والساحات العامة والواجهات البحرية لاستقبال المتنزهين خلال اليوم الوطني حيث تم عمل الصيانة اللازمة لها.