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بلدية الخبر تكمل استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني الـ 89

بلدية الخبر تكمل استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني الـ 89
http://almnatiq.net/?p=775264
المناطق - الخبر

أنهت بلدية محافظة الخبر استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ89 من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث توشحت شوارع الخبر الرئيسية وميادينها براية التوحيد، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرق والتي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي حرص بلدية الخبر على إظهار المدينة بحلة جميلة تعبر عن هذه المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز و المعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

وأشار الى أنه تم تركيب أعلام المملكة على كافة الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة في منظر يعكس الأجواء الاحتفالية ومظاهر الفرح التي تملأ كافة أرجاء الخبر، حيث بلغ عددها ما يزيد عن 3000 علم في شوارع الخبر الرئيسية, كما تم زيادة المواقع هذا العام لتشمل شوارع حي الراكة والجسر والخزامى والعزيزية, كما تم تركيب أكثر من 650 لوحة تحمل شعار المناسبة ” همه حتى القمة ” متضمنة عبارات وطنية, كما تم تجميل مختلف أرجاء المدينة من خلال إضاءة كافة المعالم والشوارع وتزيين الميادين والمجسمات الجمالية والنوافير، بتشكيلات متنوعة من الإضاءة الخضراء, كما سيتم خلال احتفالات اليوم الوطني توزيع أكثر من 5000 هدية في الأماكن العامة احتفاء بهذه المناسبة .

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