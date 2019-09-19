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المملكة تفوز بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

المملكة تفوز بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

أبرز المواد

المملكة تفوز بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

المملكة تفوز بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
http://almnatiq.net/?p=775274
المناطق - واس

فازت المملكة بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من خلال انتخابات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الحالية الـ 63 المنعقدة في مدينة فيينا النمساوية لعضوية مجلس المحافظين في الوكالة للأعوام 2019م-2021م.
ورأس معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان وفد المملكة المشارك في الدورة الحالية لأعمال المؤتمر المنعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 محرم الجاري.
وأوضح الدكتور السلطان أن فوز المملكة بعضوية مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأكد أن تمثيل المملكة في عضوية مجلس المحافظين خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة وترجمة للتقدير العالمي لما توليه المملكة من اهتمام بمشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية كخيار إستراتيجي لتحقيق مزيج طاقة وطني متنوع ومتوازن على المدى المتوسط والبعيد بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لدعمه ومتابعته واهتمامه من أجل نيل المملكة هذه العضوية، وكذلك الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين في فيينا.
الجدير بالذكر أن مجلس المحافظين هو أحد جهازي إقرار السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة، حيث يدرس مجلس المحافظين البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها، وينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقات الضمانات ونشر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة. كما يُعيِّن مجلس المحافظين المدير العام للوكالة بموافقة من المؤتمر العام، وينعقد المجلس عموماً خمس مرات خلال السنة في الأشهر: مارس ويونيو ومرتين وفي شهر سبتمبر (قبل دورة المؤتم20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م العامة السنوية وبعدها) وفي نوفمبر.

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