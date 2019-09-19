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زار قرية الفاو ووقف على قصر الملك عبد العزيز التاريخي

نائب رئيس هيئة السياحة يزور المواقع الأثرية بوادي الدواسر

نائب رئيس هيئة السياحة يزور المواقع الأثرية بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=775277
وادي الدواسر - فالح الدوسري

زار نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للأثار والمتاحف الأستاذ رستم الكبيسي عددًا من المواقع الأثرية والتراثية بمحافظة وادي الدواسر أمس (الثلاثاء).

وضم الوفد إلى جانب نائب رئيس الهيئة للآثار ، كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري عبد الرحمن الجساس ، ورئيس قسم الآثار بمنطقة الرياض الدكتور عجب العتيبي ، ومدير عام تسجيل وحماية الآثار الدكتور نايف القنور.

وكان في استقبال الوفد مدير مكتب هيئة السياحة بمحافظة وادي الدواسر متعب بن مترك بن قويد ، حيث استهل الوفد جولته بزيارة قصر الملك عبد العزيز التاريخي بوادي الدواسر وتجول في مكوناته المختلفة ، ومن أهمها المجلس والسكن وغرف الطعام والفناء والمسجد والسجن وبيت الضيافة وسكن الأخوياء والإسطبل ومبنى البرقية والبريد وكراج المركبات .

عقب ذلك اتجه الوفد إلى قرية الفاو الأثرية عاصمة مملكة “كندة” ووقف على آثار المملكة التي كان لها دور كبير في الجزيرة العربية لمدة ‏تزيد على خمسة قرون، وكانت مركزاً تجارياً مهماً وملتقى قوافل تحمل المعادن والحبوب ‏والنسيج.

وبعدها عقد اجتماعاً مع مدير مكتب السياحة بوادي الدواسر ، ناقش فيه عددا من المواضيع المهمة حول المواقع الاثرية بوادي الدواسر وتطويرها مما يعزز دعم السياحة الداخلية ، مستعرضاً خطط حول السياحة بجميع المحافظات التي تتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 والتي تُساهم في نقل السياحة نحو مستقبل مشرق.

وكان الوفد قد زار متحف الصادرية لصاحبه رجل الأعمال سلمان بن حمود الهدلاء ، والذي يضم بداخله عدد كبير من المقتنيات الأثرية والمتعلقات التي تحكِ عن تراث المنطقة وسكان محافظة وادي الدواسر قديماً ، إلى جانب بعض المقتنيات من أماكن متفرقة من المملكة بصورة عامة.

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