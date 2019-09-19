وفاة وإصابة 9 بحادث عند كوبري منيفه بالشرقية

الدمام - عبدالله السعيدي

فال المتحدث الاعلامي للهلال الاحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية في الساعة ٦،٣ مساء اليوم الخميس عن طريق مواطن يفيد بوجود حادث سير غير معروف عدد الاصابات امتداد طريق ابو حدرية عند كوبري منيفه وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق اسعافية مدعمة بفرقتين من جهة اخرى وبعد وصول اول الفرق الإسعافية اتضح بوجود حالتين وفاة رحمهم الله و٧ اصابات تراوحت بين الخطرة المتوسطة والمستقرة حيث تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لهم وإسعافهم إلى مستشفى النعيرية العام .

وتناشد الهيئة جميع المواطنين والمقيمين ضرورة إفساح المجال أمام فرق الإسعاف وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى تستطيع الفرق الإسعافية القيام بمهامها الإسعافية في الوقت المناسب.