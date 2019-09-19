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بلدية مركز أشواق تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89

بلدية مركز أشواق تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89

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بلدية مركز أشواق تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89

بلدية مركز أشواق تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89
http://almnatiq.net/?p=775287
المناطق - تبوك :

أنهت بلدية مركز اشواق استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة في الطرق والميادين والمباني.
وتوشحت مباني المركز وشوارعه الرئيسية براية التوحيد كما تم تركيب العديد من اللوحات الوطنية للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء والبيعة للقيادة.
وأكملت البلدية استعدادها للحفل الذي سيقام الثلاثاء القادم في الحديقة العامة في مركز اشواق , حيث سيشمل العديد من الفعاليات.
وأوضح رئيس بلدية اشواق المهندس عبدالرحمن العنزي أنه تم تركيب وتوزيع أكثر من ٢٠٠ علم في الطرق الرئيسيّة باشواق والقرى التابعة لها، مشيرا إلى أن البلدية بدأت منذ وقت مبكّر للتحضير لهذه المناسبة الوطنية، داعيا الجميع لحضور الحفل الذي سيشمل العديد من الفعاليات المتنوعة حيث ستنظم مسيرة خاصة باليوم الوطني يشارك فيها عدد من الأهالي إلى جانب إقامة أوبريت خاص باليوم الوطني وأمسية شعرية وعرض للخيل والهجن

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