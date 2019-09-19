لقاءات جدة 2019 يختتم فعالياته بمشاركة 17 ألف زائرا التحقوا في مسارات مهنية وإرشادية ودورات تدريبية

المناطق - جدة

اختتمت أمس الأربعاء، فعاليات ملتقى لقاءات جدة 2019، والذي نظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لمدة ثلاث أيام، في مركز جدة للمنتديات والمعارض، إذ سجل الملتقى إقبالا وصل إلى 17 ألف زائرا من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب العمل، والموظفين والموظفات، والباحثين والباحثات عن عمل، والطلاب والطالبات.

واستفاد زوار الملتقى من ورش العمل وجلسات الإرشاد المهني والندوات والدورات التدريبية، التي تضمنتها المسارات المخصصة لكل شريحة من الشرائح المستفيدة، بالإضافة إلى جملة من الخدمات والبرامج من بينها الموائمة، وتوجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.

واحتضن الملتقى الذي أقيم تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، 50 ورشة عمل متخصصة في تأهيل وتدريب وتمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، كما صاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى.

وشارك في الملتقى، عدد من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الدمام، النسخة القادمة من الملتقى خلال الفترة 27 -29 أكتوبر 2019، حيث يهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وكذلك رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.