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بلدية البدع تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

بلدية البدع تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=775300
المناطق - تبوك - علي العميري:

أنهت بلدية محافظة البدع استعداداتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار “همة حتى القمة” بكل التجهيزات التي تجذب المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الغالية على قلوبنا حيث توشحت بلدية محافظة البدع للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية شوارعها الرئيسة وميادينها براية التوحيد كما جرى تركيب اللوحات الوطنية على الطرق التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة.
وأكد رئيس بلدية محافظة البدع الأستاذ سعيد بن خليل السعيد حرص البلدية على إظهار المحافظة بحلة جميلة تعبر عن هذه المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز و المعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.
مضيفاً أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني في منتزه الأمير فهد بن سلطان الرياضي التي ستنطلق فعالياته يوم الثلاثاء القادم مشيراً إلى أن هذه الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية، وأوبريت وطني، وعرض مرئي بالإضافة إلى عرض للفنون الشعبية و القصائد الوطنية ومسرح الطفل و تقديم الهدايا والعديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال.
كما أشار السعيد الى أنه جرى تركيب أعلام المملكة بجميع الشوارع الرئيسة والحيوية بالمدينة في منظر يعكس الأجواء الاحتفالية ومظاهر الفرح حيث بلغ عددها ما يزيد عن 300 علم في شوارع المحافظة .
وبين السعيد أنه جرى تجميل مختلف أرجاء المحافظة من خلال إضاءة المعالم والشوارع وتزيين الميادين والمجسمات الجمالية والنوافير بتشكيلات متنوعة من الإضاءة الخضراء كما سيتم خلال احتفالات اليوم الوطني توزيع 500 علم في الأماكن العامة احتفاء بهذه المناسبة.

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