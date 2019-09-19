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الجبير: استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط بل اعتداء على العالم

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الجبير: استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط بل اعتداء على العالم

الجبير: استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط بل اعتداء على العالم
http://almnatiq.net/?p=775320
المناطق - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وقال الجبير في عدة تغريدات على حسابه بموقع تويتر “يعتبر هذا الاعتداء الآثم امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية”.

وأضاف “التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة”

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