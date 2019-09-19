المالكي وهزازي: مستعدون لمباراة الفيصلي .. ولاعبو الاتفاق يحتفون بـ “سُليم سليتي”

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أكد مساعد مدرب الاتفاق أحمد المالكي بأنهم عملوا على تهيئة اللاعبين لنسيان المباراة الماضية والتي انتهت بفوز الاتفاق على الحزم بنتيجة 6-0 والتركيز في المباراة المقبلة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي مساء اليوم الخميس الذي يسبق مباراة الاتفاق والفيصلي ضمن جولة “همة حتى القمة” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهنأ المالكي في بداية حديثة الأسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 89 متمنياً دوام الأمن والأمان لبلدنا الحبيب، وأشار المالكي إلى صعوبة المباراة وقوة المنافس “نعلم أن الفيصلي فريق مميز ويملك عناصر ممتازة”.

من جانبه شكر اللاعب علي هزازي الجماهير على مؤازرتهم ودعمهم طالباً منهم مواصلة الدعم والحضور، واعداً إياهم بالعمل الجاد من أجل الفوز بالمباراة وتحقيق الثلاث نقاط.

ميدانياً واصل الفريق الأول بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية المغلقة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف مساعد مدرب الاتفاق أحمد المالكي، وطبق المالكي في المران عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على نصف الملعب.

من جهة أخرى احتفل لاعبو الاتفاق بمشاركة الجهازين الإداري والفني بعد نهاية التدريبات بقدوم المولود الجديد “سُليم” للاعب التونسي نعيم سليتي.

