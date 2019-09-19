احدث الأخبار

السعوديات ينثرن إبداعاتهن ويطمحن إلى هامات السحب في “صنعتي2019”
الاقتصاد
 المالكي وهزازي: مستعدون لمباراة الفيصلي .. ولاعبو الاتفاق يحتفون بـ “سُليم سليتي”
أبرز المواد
 الجبير: استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط بل اعتداء على العالم
أبرز المواد
 وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحتفل باليوم الوطني الـ89 للمملكة
أبرز المواد
 الوزير الجبير يستقبل الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء باكستان
أبرز المواد
 “إعمار اليمن” يلبي طلباً لإنشاء مدرسة لأبناء تعز
أبرز المواد
 بلدية البدع تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني
منطقة تبوك
 لقاءات جدة 2019 يختتم فعالياته بمشاركة 17 ألف زائرا التحقوا في مسارات مهنية وإرشادية ودورات تدريبية
الاقتصاد
 المملكة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج أممي لدعم الشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 بلدية مركز أشواق تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89
منطقة تبوك
 وفاة وإصابة 9 بحادث عند كوبري منيفه بالشرقية
المنطقة الشرقية
السعوديات ينثرن إبداعاتهن ويطمحن إلى هامات السحب في “صنعتي2019”

السعوديات ينثرن إبداعاتهن ويطمحن إلى هامات السحب في “صنعتي2019”

الاقتصاد
المالكي وهزازي: مستعدون لمباراة الفيصلي .. ولاعبو الاتفاق يحتفون بـ “سُليم سليتي”

المالكي وهزازي: مستعدون لمباراة الفيصلي .. ولاعبو الاتفاق يحتفون بـ “سُليم سليتي”

أبرز المواد
الجبير: استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط بل اعتداء على العالم

الجبير: استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط بل اعتداء على العالم

أبرز المواد
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحتفل باليوم الوطني الـ89 للمملكة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحتفل باليوم الوطني الـ89 للمملكة

أبرز المواد

السعوديات ينثرن إبداعاتهن ويطمحن إلى هامات السحب في “صنعتي2019”

السعوديات ينثرن إبداعاتهن ويطمحن إلى هامات السحب في “صنعتي2019”
http://almnatiq.net/?p=775329
المناطق - الدمام

شهد معرض «صنعتي2019م»، الذي تُنظمه غرفة الشرقية على أرض معارض شركة الظهران إكسبو ، ويستمر حتـى السبت المقبل، إبداعات مُتعددة لسعوديات يطمحن إلى هامات السحب بالانتقال بمشروعاتهن الصغيرة إلى أُخرى كبيـرة يُسهمن من خلالها في مسيرة النمو التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة. ويستقبل المعرض زواره من الساعة 4 وحتى 10 مساء.

هذا وقد زار المعرض في يومه الثاني نائب مجلس إدارة غرفة الشرقية، حمد بن محمد البوعلي وعضو مجلس الإدارة ناصر بن راشد آل بجاش، حيث تجولا بين اجنحته ابديا اعجابهما بالاعمال والافكار المميزة التي حواها المعرض.

كما زار المعرض أعضاء من مجلس شباب الاعمال بالغرفة برئاسة عبدالله بن فيصل البريكان، كما شهد زيارة عضوات المجلس التنفيذي لمجلس سيدات الاعمال، إضافة إلى وكيل امين المنطقة الشرقية المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي وعدد من منسوبي الأمانة، ووفد من المجالس البلدية لأمانة المنطقة الشرقية والقريات والسليل، الذين أبدوا جميعهم إعجابهم بالمنتجات المعروضة وما تحمله من براعة في الاتقان والتصميم.

وخلال زيارة للمعرض التقينا عددا من السعوديات ممن امتلكن الطموح والهمّه والجرأة لخوض غمار العمل الحر ؛ فقد اتخذن من شعار (همّه حتـى القمة) بوصلة لانطلاقهن ومنارةً يسعين لبلوغها؛ إذ تقول «زهراء الدهيم» صاحبة ركن الكروشيه وتطريز المناظر ورسم الشخصيات بالخيوط، (إن لديها طموحًا يفوق الخيال وإنها تعمل على بلوغه باتباع كل وسائل التعلم الممكنة)، مُشيرةً إلى أنها بفضل الله أولاً ثم تشجيع أسرتها وإصرارها وعزيمتها أضحت تستقبل العديد من الطلبات سواء من داخل المملكة أو من خارجها بخاصة دول الخليج العربي، متمنيةً بأن تُحقق حلمها بالانتشار الأوسع وأنها تسعى بجد نحو تحقيق حلمها.

كما أكدتا أسير ونورة صاحبات ركن للعطور الشرقية والغربية أنهن يحلمن بالتوسع والانتقال من حيز المعارض إلى أن يكون لهن محلاتهن الخاصة وأنهن يسعن بجد نحو حلمهن؛ إذ يخصصان جزءًا كبيرًا من أوقاتهن في البحث والدراسة والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم العطور، وإنه بفضل اجتهادهن استطعن الوصول بعطورهن إلى العديد من المناطق داخل المملكة، مشرين إلى إنهن استفدن كثيرًا من المعرض الذي عرّفهن بالجمهور وساعدهن في مساعيهن نحو انتشار أكبر لعطورهن.

وتعددت الطموحات والأمنيات بين جنبات المعرض، ففي كل ركن قصة تروى وحكايات يغمرها الإصرار والعزيمة على بلوغ القمة؛ فهناك صانعة الحلويات، التي تبتكر حلويات غير تقليدية وتبدع في طريقة عرضها وتقديمها وهناك أُخريات يخطفن الأنظار بمنتجات تُحاكي منتجات عالمية، فكلهن يسعين نحو تحقق أحلامهن بأن يكون لهن موطئ قدم فيما تخطوه البلاد نحو المستقبل.

وفي ركن القهوة والبهارات، خطفن صانعات البهارات العديد من الزوار اللائي يريدن خلطات البهارات اللذيذة ذات النكهات الممتعة وغيرها المصنعة بحرفية عالية، وتزايد الإقبال على بائعات القهوة، اللائي سعدن للغاية بمشاركتهن في المعرض، معتبرين مشاركتهن فرصة للتعرف على جمهور أكبر وأذواق مختلفة ما يساعدهن في تطوير أنفسهن.

وقد أكدن المشاركات على حسن التنظيم، الذي مكنهم من عرض منتجاتهم بأساليب أكثر جذبًا، متمنين الإكثار من إقامة مثل هذه المعرض لما تحققه من دعم كبير لهن في تسويق منتجاتهن والتعريف بها.

روابط ذات صلة

لقاءات جدة 2019 يختتم فعالياته بمشاركة 17 ألف زائرا التحقوا في مسارات مهنية وإرشادية ودورات تدريبية

لقاءات جدة 2019 يختتم فعالياته بمشاركة 17 ألف زائرا التحقوا في مسارات مهنية وإرشادية ودورات تدريبية
وفاة وإصابة 9 بحادث عند كوبري منيفه بالشرقية

وفاة وإصابة 9 بحادث عند كوبري منيفه بالشرقية
المملكة تفوز بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

المملكة تفوز بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*