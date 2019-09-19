السعوديات ينثرن إبداعاتهن ويطمحن إلى هامات السحب في “صنعتي2019”

المناطق - الدمام

شهد معرض «صنعتي2019م»، الذي تُنظمه غرفة الشرقية على أرض معارض شركة الظهران إكسبو ، ويستمر حتـى السبت المقبل، إبداعات مُتعددة لسعوديات يطمحن إلى هامات السحب بالانتقال بمشروعاتهن الصغيرة إلى أُخرى كبيـرة يُسهمن من خلالها في مسيرة النمو التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة. ويستقبل المعرض زواره من الساعة 4 وحتى 10 مساء.

هذا وقد زار المعرض في يومه الثاني نائب مجلس إدارة غرفة الشرقية، حمد بن محمد البوعلي وعضو مجلس الإدارة ناصر بن راشد آل بجاش، حيث تجولا بين اجنحته ابديا اعجابهما بالاعمال والافكار المميزة التي حواها المعرض.

كما زار المعرض أعضاء من مجلس شباب الاعمال بالغرفة برئاسة عبدالله بن فيصل البريكان، كما شهد زيارة عضوات المجلس التنفيذي لمجلس سيدات الاعمال، إضافة إلى وكيل امين المنطقة الشرقية المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي وعدد من منسوبي الأمانة، ووفد من المجالس البلدية لأمانة المنطقة الشرقية والقريات والسليل، الذين أبدوا جميعهم إعجابهم بالمنتجات المعروضة وما تحمله من براعة في الاتقان والتصميم.

وخلال زيارة للمعرض التقينا عددا من السعوديات ممن امتلكن الطموح والهمّه والجرأة لخوض غمار العمل الحر ؛ فقد اتخذن من شعار (همّه حتـى القمة) بوصلة لانطلاقهن ومنارةً يسعين لبلوغها؛ إذ تقول «زهراء الدهيم» صاحبة ركن الكروشيه وتطريز المناظر ورسم الشخصيات بالخيوط، (إن لديها طموحًا يفوق الخيال وإنها تعمل على بلوغه باتباع كل وسائل التعلم الممكنة)، مُشيرةً إلى أنها بفضل الله أولاً ثم تشجيع أسرتها وإصرارها وعزيمتها أضحت تستقبل العديد من الطلبات سواء من داخل المملكة أو من خارجها بخاصة دول الخليج العربي، متمنيةً بأن تُحقق حلمها بالانتشار الأوسع وأنها تسعى بجد نحو تحقيق حلمها.

كما أكدتا أسير ونورة صاحبات ركن للعطور الشرقية والغربية أنهن يحلمن بالتوسع والانتقال من حيز المعارض إلى أن يكون لهن محلاتهن الخاصة وأنهن يسعن بجد نحو حلمهن؛ إذ يخصصان جزءًا كبيرًا من أوقاتهن في البحث والدراسة والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم العطور، وإنه بفضل اجتهادهن استطعن الوصول بعطورهن إلى العديد من المناطق داخل المملكة، مشرين إلى إنهن استفدن كثيرًا من المعرض الذي عرّفهن بالجمهور وساعدهن في مساعيهن نحو انتشار أكبر لعطورهن.

وتعددت الطموحات والأمنيات بين جنبات المعرض، ففي كل ركن قصة تروى وحكايات يغمرها الإصرار والعزيمة على بلوغ القمة؛ فهناك صانعة الحلويات، التي تبتكر حلويات غير تقليدية وتبدع في طريقة عرضها وتقديمها وهناك أُخريات يخطفن الأنظار بمنتجات تُحاكي منتجات عالمية، فكلهن يسعين نحو تحقق أحلامهن بأن يكون لهن موطئ قدم فيما تخطوه البلاد نحو المستقبل.

وفي ركن القهوة والبهارات، خطفن صانعات البهارات العديد من الزوار اللائي يريدن خلطات البهارات اللذيذة ذات النكهات الممتعة وغيرها المصنعة بحرفية عالية، وتزايد الإقبال على بائعات القهوة، اللائي سعدن للغاية بمشاركتهن في المعرض، معتبرين مشاركتهن فرصة للتعرف على جمهور أكبر وأذواق مختلفة ما يساعدهن في تطوير أنفسهن.

وقد أكدن المشاركات على حسن التنظيم، الذي مكنهم من عرض منتجاتهم بأساليب أكثر جذبًا، متمنين الإكثار من إقامة مثل هذه المعرض لما تحققه من دعم كبير لهن في تسويق منتجاتهن والتعريف بها.