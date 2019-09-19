السفارة السعودية في الأردن تتزين بصور القيادة الرشيدة والعلم السعودي وتطلق الألعاب النارية

خالد الضبيبي . المناطق

احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ ٨٩ تزين سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن مبناها بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبالعلم السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي للسفارة مدير المكتب الاعلامي الاستاذ عبدالسلام العنزي بأن السفارة تتزين في هذا الأسبوع بصور القيادة الرشيدة وبعلم المملكة وبالشعار الرسمي تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني ” همه حتى القمة” ، كما وانها سوف تطلق الألعاب النارية من داخل السفارة وذلك يوم السبت الموافق ٢١ من سبتمبر لهذا العام وذلك في تمام الساعه الثامنة مساءًا، وبإمكانك الجميع مشاهدتها من خارج محيط السفارة في العاصمة الأردنية عمّان.