غرفة الشرقية تتيح التسجيل الالكتروني لطالبي وطالبات العمل في معرض وظائف 2019

المناطق - الدمام

اتاحت غرفة الشرقية خاصية التسجيل الالكتروني للمستفيدين من طالبي وطالبات العمل بمعرض وظائف 2019 الذي تنظمه برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة (14– 17/اكتوبر/ 2019)، على ارض معارض شركة الظهران الدولية (الظهران إكسبو).

ويستطيع المستفيد التسجيل الكترونيا –وهي الزامية- في المعرض من خلال ايقونة التسجيل الموجودة في الموقع الالكتروني للمعرض من خلال الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني لغرفة الشرقية، بحيث يمكنه ذلك من الدخول مباشرة الى المعرض وبدون الحاجة للتسجيل الحضوري، وبذلك لايتوجب عليه احضار السيرة الذاتية او طباعتها او تصويرها الى نسخ للتقدم بها الى الشركات الموجودة حيث ان جميع معلومته في السيرة الذاتية ستكون على الموقع وبإمكان الشركات الاطلاع عليها مباشرة.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بان خدمة التسجيل المبكر تعني بان جميع معلومات طالبي وطالبات العمل ستكون ضمن قاعدة البيانات للشركات المشاركة مباشرة مما يمكنهم من اختيار الكفاءات والتواصل معهم مباشرة بدون الحاجة الى التعامل الورقي، مؤكدا بان الغرفة دأبت على الاستفادة من كل ما هو جديد في جميع المجالات، ومواكبة التطور في جميع الخدمات ، لافتا الى ان هذه الخدمة الجديدة ستوفر الجهد والوقت على طالبي وطالبات العمل، وتقضي على ما يمكن ان يشتت اذهانهم عن الهدف الرئيسي بحيث يصبح بإمكانهم ان يستعرضوا الفرص الوظيفية المناسبة لهم.

واوضح الخالدي بأن هذه النسخة من المعرض الذي يعقد بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنمية وتطوير الموارد البشرية، تهدف إلى دعم جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، و إبراز دور قطاع الأعمال في استقطاب الكفاءات الوطنية، و توفير فرص العمل للشباب السعودي، وتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال من جهة، و مقدمي خدمات التدريب والتوظيف والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتوظيف من جهة أخرى، وبين هذه الجهات وبين طالبي العمل من جهة ثالثة، مشيرا الى أن هذا المعرض يشكل قناة مهمة لطالبي العمل ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية، التي تبحث عن فرص وظيفية تبرز من خلالها طاقتها، وتحقق تطلعاتها الشخصية، وتدعم خيارتنا التنموية التي لا حد لها، مؤكدًا بأن العنصر البشري هو الأساس في هذه البلاد بغض النظر عن موقعه الوظيفي ومكان عمله.

ويشارك في المعرض الذي يعد القناة الأهم والأبرز لاستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل أو للتأهيل واكتساب الخبرة عددا من الشركات والمؤسسات، مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنمية وتطوير الموارد البشرية، كما تظهر أهمية المعرض في ثلاثة جوانب أساسية، حيث يتمثل الجانب الأول في الشركات التي تواجه تحدي توفر القدرات البشرية المؤهلة، في حين يأتي الجانب الثاني في إطار إفادة الشاب المؤهل علمياً وعملياً حيث يوفر المعرض أمامهم خيارات عدة لتطبيق علمه وخبرته و يتمثل الجانب الثالث في الجهات الوسيطة التي تقوم بتدريب و تعليم و تأهيل وتنسيق العلاقة بين العامل وطالب العمل.