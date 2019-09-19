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احتفاء بيوم الوطن.. مجموعة من الفتيات بتبوك ينشدن السلام الملكي بلغة الإشارة

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احتفاء بيوم الوطن.. مجموعة من الفتيات بتبوك ينشدن السلام الملكي بلغة الإشارة

احتفاء بيوم الوطن.. مجموعة من الفتيات بتبوك ينشدن السلام الملكي بلغة الإشارة
http://almnatiq.net/?p=775347
المناطق- تبوك :

لفتت مجموعة من الفتيات بمدينة تبوك إعجاب وانتباه جمهور الحفل الختامي لاحتفاء فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة باليوم الوطني الـ89 حيث أنشدن السلام الملكي بلغة الإشارة وسط حماس وتصفيق زوار الفعاليات التي أقيمت بالمكان مول واستمرت لمدة يومين فيما أبهرت الطفلة لمياء مرزوق البلوي من ذوي الإعاقة الجمهور بتعبيرها عن حب الوطن باللغة الصينية.
وقالت صاحبة البادرة المعلمة فضة البلوي إن هذه الفكرة جاءت لتؤكد بأن ذوي الإعاقة بشكل عام والصم منهم بشكل خاص لديهم مخزون كبير من حب الوطن والولاء له ومن واجبنا أن نشركهم في الاحتفاء بيوم الوطن الذي جاء هذا العام تحت شعار ” همة حتى القمة “.
وأضافت “لقد اعتليت بطالباتي المسرح بعد تدريبهن على لغة الإشارة لينشدن النشيد الوطني بلغةٍ صامتة لكنها في الأصل أبلغ من أي كلمةٍ تنطق فلا شيء يعدل في دواخلنا حب الوطن الذي هو بمثابة البيت الكبير والحاضن للأسرة الواحدة”.
وعن مشاركة الطفلة لمياء أكدت فضة البلوي أن لمياء تتمتع بموهبة جميلة جعلتها تحرص على المشاركة في هذه الفعاليات بحفظها لعدد من النصوص المترجمة إلى اللغة الصينية والخاصة بالتعبير عن حب الوطن مبينة أنها تعمل على تنمية مثل هذه المواهب ودعمها، والتوعية باحتياجاتهم من خلال التحضير لعدد من البرامج للوصول إلى مجتمع متكافئ وتحسين جودة التفاعل وحسن التعامل بين جميع أفراد المجتمع.
من جهتها عبرت الطفلة ” لمياء ” وزميلاتها المشاركات في الحفل عن سعادتهن بهذه المشاركة التي انعكست عليهن بالإيجاب نتيجة تفاعل الجميع معهن لاسيما الأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم.
إلى ذلك اختتمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك فعالياتها المصاحبة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 بمجموعة من الأنشطة التي تمثلت في الأعمال الوطنية للفنانين والفنانات بالمنطقة في مجالي الرسم والتصوير الضوئي إضافة إلى النحت والخط العربي والأركان التفاعلية والورش الفنية الحية والرسم المباشر والاستديو الضوئي وركن كان ياما كان للمبدعين الصغار والعروض الموسيقية والغنائية والفلكلورات الشعبية.

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