بلدية محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة تزيّن الشوارع والميادين استعداداً لليوم الوطني الـ 89

المناطق-الباحة

قامت بلدية محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة بتزيين الشوارع والميادين بالإنارة والإعلام وتركيب اللوحات استعداداً لمناسبة اليوم الوطني الـ89وذلك في نطاق المحافظة والمراكز التابعة لها.

حيث قامت بتوزيع فريق العمل ودعمهم بالكوادر البشرية والآلية لإظهار المحافظة والمراكز بالحلة الجديدة بما يليق بهذه المناسبة.

يذكر أن البلدية تعمل على تنظيم احتفالية وكرنفال للفنون الشعبية بمناسبة اليوم الوطني، والذي دعت إليه أهالي المحافظة والمراكز التابعة له للمشاركة في هذا الاحتفال برعاية محافظ غامد الزناد الاستاذ نايف جمعان دايس والذي تنظمه فعاليات وسام البادية

ومن جهته، رفع رئيس البلدية المهندس محمد عبدالوهاب الصعيري ومنسوبوها، التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكافة أفراد الشعب السعودي سائلين الله أن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان.