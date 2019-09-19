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“ملتقى الهمة” نشاط معرفي ينقل قصص الشباب الناجحة خلال موسم اليوم الوطني الـ 89

“ملتقى الهمة” نشاط معرفي ينقل قصص الشباب الناجحة خلال موسم اليوم الوطني الـ 89

أبرز المواد
بلدية محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة تزيّن الشوارع والميادين استعداداً لليوم الوطني الـ 89

بلدية محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة تزيّن الشوارع والميادين استعداداً لليوم الوطني الـ 89

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أمانة منطقة الباحة تنهي استعدادها لليوم الوطني 89

أمانة منطقة الباحة تنهي استعدادها لليوم الوطني 89

منطقة الباحة

يضم 25 متحدثاً في عدد من مناطق المملكة

“ملتقى الهمة” نشاط معرفي ينقل قصص الشباب الناجحة خلال موسم اليوم الوطني الـ 89

“ملتقى الهمة” نشاط معرفي ينقل قصص الشباب الناجحة خلال موسم اليوم الوطني الـ 89
http://almnatiq.net/?p=775359
المناطق - الرياض

‏المملكة العربية السعودية، الرياض، 19 سبتمبر: تنظم الهيئة العامة للترفيه، خلال موسم اليوم الوطني الـ 89، وبإشراف وتوجيه من معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، نشاط “ملتقى الهمة” الذي يضم مجموعة من التفاصيل التي تصنع مجتمعاً محلياً يسمو بالتفاعل من خلال قصص الشباب الناجحة والملهمة من 13 منطقة مختلفة بالمملكة.

‏ويضم الملتقى الذي انطلق اليوم (الخميس ) ويستمر لغاية الاثنين المقبل الذي يصادف اليوم الوطني، 25 متحدثاً متخصصاً تم تقسيمهم لكل منطقة بالمملكة لخمسة متحدثين، وبحضور 80 شاب وشابة تم ترشيحهم خصيصاً من قبل الجامعات والغرف التجارية
والمنظمات المحلية في المنطقة.

هذا ويستعرض المتحدثون من خلال “ملتقى الهمة” تجاربهم وقصص نجاحهم الملهمة في المجالات المختلفة ونقلها للحضور بصورة مبسطة تهدف في رسالتها إلى تحقيق الفائدة ونشر المعرفة.

‏ يذكر أنه سيتم وبالتزامن مع الملتقى بالوقت ذاته عبر المناطق المختلفة العديد من النشاطات المتنوعة مثل أركان التصوير التي تضم في طياتها ركن واحد يجمع مختلف الثقافات والمعالم الـ 13 لمناطق المملكة بالإضافة للمعارض الفنية وعروض الفلكلور والموسيقى والصور الجماعية العلوية بالدرونز.

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