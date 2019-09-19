لجنة رعاية السجناء في الباحة ( تراحم الباحة ) تحتفل باليوم الوطني89

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تحتفل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم فرع الباحة فرحة الوطن بيومه الوطني 89، يوم الخميس 27 محرم 1441هـ وذلك قاعة الفخامة للاحتفالات.

وقال مدير فرع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم الباحة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيله، تحتفل المملكة العربية السعودية بالذكرى 89 لليوم الوطني من كل عام نستذكر من خلالها مسيرة البطولة لتأسيس هذا الكيان العظيم.

وأشار آل نسيله أن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة حضوراً كبيراً للمملكة في جميع المحافل الدولية، فكانت حجر الزاوية في حل العديد من الملفات الشائكة من خلال انتهاجها لسياسة واضحة وشفافة تقف دائما مع صاحب الحق ضد أي معتد أو ظالم.

وأضاف أن الاحتفالية ستشهد حضور أسر السجناء والمفرج عنهم وتقديم عدد من الفقرات والفعاليات المتنوعة و بعدد من اللوحات المعبرة عن إنجاز الوطن الغالي لمواكبة هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأضاف ننتهز الفرصة لتقديم اجمل التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني 89 لهذه البلاد الغالية داعيا الله أن يحفظهما من كل مكروه، مؤكدا أن المشاركة تعد رمزا بسيطا لما تقدمه حكومتنا الرشيدة من اهتمام للسجناء وذويهم.

يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم هي لجنة وطنية اجتماعية خيرية ترعى السجناء والمفرج عنهم وأسرهم رعاية شاملة، وتدعم المفرج عنهم وترفع الوعي الاجتماعي لديهم، ويتبع لها عدد من اللجان الفرعية بمختلف مناطق المملكة، ومنها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الباحة «تراحم»، حيث يشترك في عضويتها ممثلون عن الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالخدمات المقدمة لهذه الفئات، وتهتم اللجنة برعاية وإصلاح نزلاء السجون ومد يد العون والمساعدة لأسرهم وأبنائهم لاحتوائهم والمحافظة عليهم من الانحراف بسبب فقدان عائلهم.