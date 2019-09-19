ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الجيش الأمريكي

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وزير الجيش بالولايات المتحدة الأمريكية رايان مكارثي.

وبحث سموه و المسؤول الأمريكي علاقات التعاون و العمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الجوانب و الشؤون الدفاعية و العسكرية.

واستعرض الجانبان كذلك عددا من القضايا و الموضوعات الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها.