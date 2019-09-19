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ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الجيش الأمريكي

ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الجيش الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=775368
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وزير الجيش بالولايات المتحدة الأمريكية رايان مكارثي.
وبحث سموه و المسؤول الأمريكي علاقات التعاون و العمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الجوانب و الشؤون الدفاعية و العسكرية.
واستعرض الجانبان كذلك عددا من القضايا و الموضوعات الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها.

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