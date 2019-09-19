انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 بحفرالباطن

المناطق - فهد المريخي

في أجواء احتفالية وطنية اعتزاز وافتخار بالوطن ويوم الوطن انطلقت بحفرالباطن فعاليات اليوم الوطني 89 الذي يرعاه سمو محافظ محافظة حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود اليوم الخميس فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 بحفرالباطن وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين والعائلات بحفرالباطن والمراكز التابعة لها .

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من فعاليات احتفالات اليوم الوطني 89 بحفرالباطن وهي جادة الفن وهو مكان مخصص للفنان التشكيليين يقدمون من خلاله إبداعهم على عدة مستويات منها اللوحات الجدارية والمعارض والرسم الحي ، فعاليات ذوي الاحتياجات الخاصة وقد تم تخصيص العاب خاصة وفعاليات تناسب هذه الفئة الغالية على المجتمع ، السيارات التراثية تعكس هذه الفعالية مستوى التطور الحاصل بالنقل في المملكة وكذلك وجود سيارات تراثية كلاسيكية جذابة ومتنوعة ، العاب أسرية عبارة عن فعاليات تساهم في زيادة الترابط الأسري بين الإباء والأبناء ، جوائز ومسابقات سيتم تخصيص جوائز ومسابقات بشكل يليق بحضور الفعاليات ، ومنطقة التسوق وقد تم إتاحة الفرصة والمجال لأصحاب الأعمال الناشئة والصغيرة لتقديم منتجاتهم لزوار الفعاليات، والجلسات النسائية وهي عبارة عن جلسات حوارية للنهوض بالمرأة السعودية على مختلف المستويات ، السيارات المعدلة يتم من خلال هذه الفعالية تشجيع الشباب على إبراز قدراتهم التقنية على الابتكار والاختراع ، العاب الواقع الافتراضي يتم من خلال هذه الألعاب نقل المتلقي إلى عالم افتراضي يزيد من قدرته على تخيل الاشياء وحل المشكلات التي تواجهه عبر تقنيات جديدة ، ،إطلاق البالونات ومن المتوقع إطلاق آلاف البالونات الملونة أثناء الافتتاح ،مسرح الطفل واحتضن المسرح العديد من الفعاليات المتنوعة والمسابقات وعروض تفاعلية مع الجمهور وخاصة الأطفال والعائلات ، ، الشخصيات الكرتونية ، فرق استعراض أطفال سيقوم عدد من الأطفال بنين وبنات بتقديم العروض الشيقة والاستعراضية والرقصات الشعبية المحببة للأطفال بإزاء تراثية موحدة ، المسابقات الثقافية والحركية والترفيهية وسيقدم من خلال هذه الفعالية العديد من المسابقات الوطنية التي تهدف إلى زرع القيم والثقافات بطابع ترفيهي ، العاب خفة وخدع بصرية وهي عروض فنية وخدع بصرية وتم اختيارها بعناية تامة ومخصصة باليوم الوطني ، حضانة الطفل تم تجهيز مكان مخصص للأطفال دون السن السابعة مجهز بالعاب خاصة بأعمارهم، كما قام المركز الإعلامي بتوزيع الورود البيضاء والخضراء على زوار الفعاليات.

كما استقطبت المعارض المصاحبة لاكثر من

16 جهة حكومية وأهلية غير ربحية الزوار وقامت تلك المعارض بتوزيع الهدايا الوطنية للزوار.

الجدير بالذكر أن غدا تنطلق فعاليات اليوم الثاني من الاحتفالات الوطنية بحفرالباطن والتي تستمر لمدة 5 أيام وتقام كافة الفعاليات بمنتزه الملك سلمان على طريق الملك خالد على مساحة اجمالية ٤٥ الف متر مربع ستحتضن اكثر من ٣٦ فعالية اضافة الى الفعاليات المصاحبة ، وذلك بإشراف ومتابعة من سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظَ محافظة حفرالباطن.