أهالي تبوك : يوم الوطن .. حب وانتماء وعطاء

المناطق - تبوك :

وصف أهالي منطقة تبوك اليوم الوطني بيوم الفخر والاعتزاز الذي تم فيه إرساء قواعد العقيدة الصادقة واللحمة القوية لأبناء المملكة وعلامةً بارزة يستلهم منها المواطنين العز والمجد رافعين التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مستذكرين تلك الجهود التي بذلها مؤسس هذا الكيان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – وأبناءه البررة من بعده حتى أينعت قلوب المواطنين بالحب والانتماء والعطاء والولاء لهذا الوطن وقادته.

وقال المواطن نايف بن مرضي العنزي لقد اختصنا الله بوطن قدم لنا الكثير، وقيادة سعت ولازالت للارتقاء بنا لمصاف الدول الأولى عالمياً بل وأيقظت فينا روح الطموح الذي لم نعد نرتضي بتحقيقه فحسب بل بتجاوز حدود الممكن والمعقول فيه .

وأضاف إن الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – أسس دولة قوية دستورها القرآن ونهجها السنة وترك للأبناء من بعده فرصة البناء الذي عانقوا به عنان السماء وعلينا في ظل ذلك مسؤولية استمراره ونماءه واستقراره وهو مانؤكده بالعمل الجاد والأمل المعقود على كل فردٍ في هذا البناء العظيم سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبلادنا الحبيبة من كل شر ومكروه.

فيما رفع المواطن أحمد بن عبدالله العمري بهذه المناسبة التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مؤكداً أن هذا اليوم من عمر الوطن يأتي تأكيد على مواصلة مسيرة الوطن التي ترتكز على سواعد إنسانها الذي يمثل شاهداً حقيقياً على عصر التنمية الكبرى مبيناً أننا جميعا في هذا اليوم نتلمس الإنجازات التي حققها الملك والقائد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ في لم وحدة الوطن وتوحيد أركانه وأكمل من بعده مسيرة البناء والعطاء أبناؤه على نفس النهج والشريعة التي تتجلى فيما حققته وتحققه المملكة من نهضة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنموية.

بدورهما قال المعلمان فهد بن ناشط الشمري وسعود بن عبدالله الشمري إننا ونحن نحتفل بهذا اليوم الغالي على قلوبنا نجد أنفسنا أمام مشاهد تنموية عملاقة حمل لواءها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – ايدهما الله – لإكمال مسيرة التنمية التي نشاهدها كل يوم عادين المملكة نموذجاً حضارياً يحتذى به بين دول العالم نتيجة التطوّر الذي شهدته خلال السنوات الماضية من تحقيق للإنجازات والقفزات الهائلة في مجال التعليم على سبيل المثال لا الحصر والوصول إلى مجتمع يمتلك ثقافة عالية وإدراك شامل سائلين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .

بدورها أكدت المواطنة عزيزة البلوي أن اليوم الوطني يطل علينا هذا العام والمملكة تمضي بثبات من خلال ما تقوم به من إصلاحات لدعم وتمكين المرأة وفقاً لثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية ومنهجنا الوسطي بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تنظر إلى المرأة كشريك فعال ومهم وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات.

ووافقتها الرأي الدكتورة نجاة الأحمد التي قالت إن هذه المناسبة الغالية تحكي قصة توحيد البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز ولمّ الشمل تحت راية واحدة لبناء دولة عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين والمراقب للمشهد المحلي يجد حراكاً شعبياً كبيراً تجاه الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب المواطنين لاستذكار النقلة الحضارية لهذه البلاد في شتى المجالات والقفزات الواضحة في تنمية المكان واستثمار الإنسان وتطوير المشاريع التي باتت محل إعجاب العالم خصوصاً مع مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي تنتظر الأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030 وتعزز التوجهات الاستراتيجية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لإتاحة المزيد من الفرص أمام أبناء وبنات هذا الوطن للحفاظ على مكتسباته والنهوض بشتى مجالاته التنموية .

وتقدم المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم المالكي بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وإلى الشعب السعودي كافة بهذا اليوم الذي توحدت في المملكة العربية السعودية تحت راية التوحيد وعلى يد موحد وباني هذا البلد العظيم الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ .

وقال إذ نستذكر هذا اليوم لنشكر الله عز وجل على جميع النعم التي أنعم الله بها علينا ومنها ان جعل هذا البلد امنًا مستقرًا متماسكًا متلاحمًا بين الشعب وقيادته.

وأضاف يتابع الوطن الخطى وتستمر مسيرته لتتجلى ثمار ذلك في كيان عظيم فالحرمين خير شاهدين و منارات الاقتصاد و جامعات العلم و كل ما ينعم به كل من استقرت قدماه على هذه الأرض المباركة شواهد راسخة لتلك الخطى .