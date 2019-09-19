الشبحة تستعد لكرنفال تاريخي احتفالا باليوم الوطني

المناطق - أملج - فايز السميري:

أكملت اللجنة المنظمة لمهرجان اليوم الوطني بالشبحة استعدادتها للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية

واوضح أمين لجنة السياحة بالشبحة الاستاذ نايف الحبيشي ان فعاليات اليوم الوطني بالشبحة ستنتطلق ابتداء من عصر يوم الخميس الموافق 27 محرم 1441

واضاف الحبيشي ان حفل اليوم الوطني هذا العام سيقدم بطريقة مختلفة وغير تقليدية مؤكدا على تجهيز عدد من الفقرات والفعاليات ومفاجآت بإنتظار الحضور

وأكد امين اللجنة على ان الجهود تظافرت هذا العام من الجميع سعيا وراء النجاح

وبين الحبيشي ان برامج اليوم الوطني ستنطلق بالمسيرة الوطنية ثم مسيرة الهجن فيما سيكون الفلكلور الشعبي حاضرا في فترة العصر فيما يبدأ الحفل الخطابي الذي بعد صلاة العشاء وسيحمل الكثير من الفقرات المتميزة والجديدة في فكرتها وتنفيذها ويحوي عدد من الشيلات والقصائد بالاضافة لمسرحية وطنية وحوار مع الراوي المعروف محمد الشرهان وفقرات أخرى.

وفي الختام قدم امين اللجنة دعوة للحضور والاستمتاع ببرامج المهرجان وباجواء الشبحة المعتدلة متمنيا التوفيق وان يحتفل الوطن كل عام وهو في خير ورخاء ونماء بقيادة حكومتنا الرشيدة.

