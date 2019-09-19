احدث الأخبار

الشبحة تستعد لكرنفال تاريخي احتفالا باليوم الوطني
منطقة تبوك
 أهالي تبوك : يوم الوطن .. حب وانتماء وعطاء
منطقة تبوك
 انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الجيش الأمريكي
أبرز المواد
 المملكة تنضم لمعيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي
أبرز المواد
 لجنة رعاية السجناء في الباحة ( تراحم الباحة ) تحتفل باليوم الوطني89
منطقة الباحة
 “ملتقى الهمة” نشاط معرفي ينقل قصص الشباب الناجحة خلال موسم اليوم الوطني الـ 89
أبرز المواد
 بلدية محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة تزيّن الشوارع والميادين استعداداً لليوم الوطني الـ 89
منطقة الباحة
 احتفاء بيوم الوطن.. مجموعة من الفتيات بتبوك ينشدن السلام الملكي بلغة الإشارة
منطقة تبوك
 أمانة منطقة الباحة تنهي استعدادها لليوم الوطني 89
منطقة الباحة
 غرفة الشرقية تتيح التسجيل الالكتروني لطالبي وطالبات العمل في معرض وظائف 2019
المنطقة الشرقية
 السفارة السعودية في الأردن تتزين بصور القيادة الرشيدة والعلم السعودي وتطلق الألعاب النارية
محليات
الشبحة تستعد لكرنفال تاريخي احتفالا باليوم الوطني

الشبحة تستعد لكرنفال تاريخي احتفالا باليوم الوطني

منطقة تبوك
أهالي تبوك : يوم الوطن .. حب وانتماء وعطاء

أهالي تبوك : يوم الوطن .. حب وانتماء وعطاء

منطقة تبوك
انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 بحفرالباطن

انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 89 بحفرالباطن

المنطقة الشرقية
ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الجيش الأمريكي

ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الجيش الأمريكي

أبرز المواد

الشبحة تستعد لكرنفال تاريخي احتفالا باليوم الوطني

الشبحة تستعد لكرنفال تاريخي احتفالا باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=775381
المناطق - أملج - فايز السميري:

أكملت اللجنة المنظمة لمهرجان اليوم الوطني بالشبحة استعدادتها للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية
واوضح أمين لجنة السياحة بالشبحة الاستاذ نايف الحبيشي ان فعاليات اليوم الوطني بالشبحة ستنتطلق ابتداء من عصر يوم الخميس الموافق 27 محرم 1441
واضاف الحبيشي ان حفل اليوم الوطني هذا العام سيقدم بطريقة مختلفة وغير تقليدية مؤكدا على تجهيز عدد من الفقرات والفعاليات ومفاجآت بإنتظار الحضور
وأكد امين اللجنة على ان الجهود تظافرت هذا العام من الجميع سعيا وراء النجاح
وبين الحبيشي ان برامج اليوم الوطني ستنطلق بالمسيرة الوطنية ثم مسيرة الهجن فيما سيكون الفلكلور الشعبي حاضرا في فترة العصر فيما يبدأ الحفل الخطابي الذي بعد صلاة العشاء وسيحمل الكثير من الفقرات المتميزة والجديدة في فكرتها وتنفيذها ويحوي عدد من الشيلات والقصائد بالاضافة لمسرحية وطنية وحوار مع الراوي المعروف محمد الشرهان وفقرات أخرى.
وفي الختام قدم امين اللجنة دعوة للحضور والاستمتاع ببرامج المهرجان وباجواء الشبحة المعتدلة متمنيا التوفيق وان يحتفل الوطن كل عام وهو في خير ورخاء ونماء بقيادة حكومتنا الرشيدة.

روابط ذات صلة

أهالي تبوك : يوم الوطن .. حب وانتماء وعطاء

أهالي تبوك : يوم الوطن .. حب وانتماء وعطاء
احتفاء بيوم الوطن.. مجموعة من الفتيات بتبوك ينشدن السلام الملكي بلغة الإشارة

احتفاء بيوم الوطن.. مجموعة من الفتيات بتبوك ينشدن السلام الملكي بلغة الإشارة
بلدية البدع تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

بلدية البدع تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*