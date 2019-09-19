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"أناند شودا" في حواره مع إعلاميين الرياض: المملكة من أكثر الدول المهتمة بملف الأمن السيبراني في المنطقة

الرياض تستضيف فعالية للدفاع السيبراني التنبئي

الرياض تستضيف فعالية للدفاع السيبراني التنبئي
http://almnatiq.net/?p=775385
المناطق - الرياض

عقد السيد أناند شودا”، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيكترامي» مؤتمر صحفيا مع إعلاميين الرياض بفندق برج رفال الرياض للحديث عن أهمية التصدي للهجمات الإلكترونية والتنبؤ بها، وكيفية الحفاظ على البيانات الشخصية والعامة من لصوص المعلومات.
وأكد شودا على أن المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تهتم بقضية الأمن السيبراني وتسعى إلى نشر الوعي الثقافي والتعمق في ملف صد الهجمات الإلكترونية على المستوى الحكومي والأفراد لذلك حرصت شركة «سبيكترامي» SPECTRAMI على اختيار مدينة الرياض والدمام لعقد مؤتمر توعي ولقاء كبار الإعلاميين والصحفيين بالمملكة.
وكشف أناند شودا أن الحملة الترويجية لـ “الدفاع السيبراني التنبؤي من سبيكترامي 2019” ستكون بأحدث التقنيات التي ستركز على “الطريق من الوقاية إلى التنبؤ”، والتي تهدف إلى تثقيف المؤسسات حول مزايا نهج الأمن السيبراني التنبؤي مقابل النهج القائم على الوقاية أو الكشف للتهديدات الذي يجعل المؤسسات عرضة للخطر في بعض الحالات.
وأضاف أن الحملة ستسلط الضوء على الحلول والخدمات الرئيسية المصممة لدعم نموذج الدفاع السيبراني التنبؤي. لتوفر المبادرة بذلك منصة تفاعلية لنشر المعلومات والتواصل مع صناع القرار الأمني من معظم المؤسسات البارزة في المنطقة.
وختم أناند شودا”، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيكترامي» بالتأكيد على أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة التوعوية بهذا الملف الهام، مؤكدا على أن الأمن السيبراني يجب إن يعرف به كل صاحب مؤسسة أو شركة وكل مسؤول لحماية بياناته العامة والخاصة وقدم خالص شكره وتقديره لكافة الإعلاميين والصحفيين الحضور.

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