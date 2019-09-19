محافظ الوجه يدشن حملة “وعيكم .. نجاة”

المناطق _ تبوك

دشن محافظ الوجه المهندس علي بن الرحمن التميمي اليوم حملة السلامة بالمحافظة تحت عنوان “وعيكم ..نجاة ” التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك لعام 1441 هـ بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات المنطقة بحضور مدير إدارة الدفاع المدني النقيب أحمد المطرفي.

وتهدف حملة “وعيكم ..نجاة” لرفع مستوى الوعي بأهمية التقيد باشتراطات السلامة بالمنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي وتعزيز مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التقيد باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة من شتى المخاطر المحيطة من ضمنها المخاطر المنزلية ومخاطر المجازفة أثناء هطول الأمطار والسيول.

كما تهدف الحملة للوقوف على دور المختص بأعمال السلامة والتأكد من إلمامه التام بمتابعة التعليمات التي تكفل فعالية وسائل السلامة في المواقع سواء كانت منشأة حكومية أو أهلية كالمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية والأسواق والمولات التجارية والفنادق والشقق المفروشة ودور الإيواء من خلال تنفيذ عدة برامج جرى تحديدها بعناية مثل إقامة المحاضرات والندوات وتوزيع النشرات وإقامة المعارض التوعوية وفق الخطة التي وضعتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة التي تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.