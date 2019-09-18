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جامعة القصيم تُشارك في الزيارة الطلابية الـ 28 للجامعات بدول مجلس التعاون بالطائف

جامعة القصيم تُشارك في الزيارة الطلابية الـ 28 للجامعات بدول مجلس التعاون بالطائف

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جامعة القصيم تُشارك في الزيارة الطلابية الـ 28 للجامعات بدول مجلس التعاون بالطائف

جامعة القصيم تُشارك في الزيارة الطلابية الـ 28 للجامعات بدول مجلس التعاون بالطائف
http://almnatiq.net/?p=775394
المناطق _ بريدة

اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب، اليوم الخميس الموافق 20/1/1440هـ، مشاركتها في الزيارة الطلابية الثامنة والعشرين لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، والتي استضافتها جامعة الطائف، واستمرت لمدة خمسة أيام، بمشاركة 4 طلاب من الجامعة.

وتأتي هذه المشاركة بهدف توسيع مدارك الطلاب وتنمية مهاراتهم، وزيادة الترابط وتعزيز روح المواطنة بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وإكساب الطلاب مزيدا من الخبرة والاستكشاف في جميع المجالات المتنوعة، وكذلك تعزيز أواصر الأخوة والمحبة وتبادل الخبرات والتعارف بين طلبة مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

كما تضمَّن برنامج الزيارة جولة في جامعة الطائف والتعرف على البرامج الأكاديمية والبحثية فيها، وكذلك زيارات لأهم المعالم السياحية والثقافية والأسواق والمتنزهات في مدينة الطائف، إضافة إلى اجتماعات طلابية لتبادل الخبرات والمعارف بين الطلاب بمختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

 

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