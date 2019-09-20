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وحدة الوعي الفكري بجامعة القصيم تعقد اجتماعا مع ممثليها بمختلف الكليات

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وحدة الوعي الفكري بجامعة القصيم تعقد اجتماعا مع ممثليها بمختلف الكليات

وحدة الوعي الفكري بجامعة القصيم تعقد اجتماعا مع ممثليها بمختلف الكليات
http://almnatiq.net/?p=775398
المناطق _ بريدة

عقدت وحدة الوعي الفكري بجامعة القصيم، اجتماعا مع ممثليها في كليات الجامعة للبنين والبنات، يوم أمس الأربعاء الموافق 19/1/1441هـ، وذلك في مسرح العيادات الطبية في المدينة الجامعية، بهدف استعراض ما تم إنجازه في المرحلة الماضية، وطرح بعض الآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة الوحدة في المرحلة المقبلة.

واستعرض الأستاذ الدكتور فهد الضالع المشرف المساعد على وحدة الوعي الفكري خلال إدارته للاجتماع ما تم إنجازه في الفترة السابقة، حيث تطرق إلى تجهيز البنية التحتية لوحدة الوعي الفكري لاستقبال كبار الزوار وكبار الضيوف وتجهيز القاعة التدريبية على أعلى المستويات، إضافة إلى الحديث عن المناسبات التي تم إنجازها في وحدة الوعي الفكري بالمملكة العربية السعودية أو دورة ‏مهددات الأمن الوطني للدكتور بسام عطية المتحدث في رئاسة أمن الدولة.

كما ناقش الاجتماع أهم ما سيتم إنجازه في الفترة القريبة القادمة ومنها المعرض الثابت والاجتماعات الدورية والمؤتمرات التي تستهدف جميع طلاب وطالبات الجامعات بالمملكة، وكذلك الدورات التدريبية التي تستهدف طلاب وطالبات كليات الجامعة ودعوات منسوبي الجهات الرسمية في منطقة القصيم، وبعد ذلك ‏تم فتح باب النقاش لجميع الأسئلة من ممثلي وممثلات الكليات وأساليب التواصل فيما بينهم وبين وحدة الوعي الفكري.

حيث أكد “الضالع” لممثلي الكليات على ضرورة الحرص على التوثيق وإعداد التقارير وتفعيل الدور التوعوي في أروقة الكليات من خلال الندوات والمحاضرات ونشر البنرات تحت مظلة الوحدة لرفع مستوى الوعي الفكري بين الطلاب والطالبات، مع ابتكار طرق توعوية تتواكب مع الأساسيات التربوية لطلابنا وطالباتنا  

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