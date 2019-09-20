الفاشينيستا الكويتية “آسيا” تفاجئ متابعيها بنزع الحجاب

المناطق _ متابعات

نشرت مدونة الموضة آسيا عاكف صورة على حسابها الخاص على موقع انستقرام تظهر فيها بلا حجاب .

ووثفت آسيا عاكف ، نفسها مسبقاً بأنها محتشمة وغير محجبة وأن ما ترتديه هو غطاء للرأس وليس حجاباً ، رغم أنها اشتهرت بحبها لارتداء التوربان، وتميزت باعتمادها للإكسوارات الكبيرة وإطلالاتها الكاجوال الفريدة.

ونشرت آسيا عاكف فيديو على قناتها على اليوتيوب تتحدث فيه عن هذه الخطوة.

جدير بالذكر أن آسيا عاكف ولدت من أب كويتي وأم أميركية، وهي متزوجة من أحمد البلوشي ولديها طفلين هما آدم ونوح يقيمان معاً في الكويت.