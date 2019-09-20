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اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 تحدد خطة مسارات نقل المواطنين لموقع الفعاليات

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اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 تحدد خطة مسارات نقل المواطنين لموقع الفعاليات

اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 تحدد خطة مسارات نقل المواطنين لموقع الفعاليات
http://almnatiq.net/?p=775429
المناطق _ أبها

أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير بالعيد الوطني الـ 89، استعداداتها لانطلاق الفعاليات الرسمية والشعبية والمقرر لتنظيمها يوم الاحد 23 محرم 1441 هـ، الموافق 22 سبتمبر 2019 م في مدينة أبها، ضمن احتفالات الهيئة العامة للترفيه بهذه المناسبة.

وتنظيماً للأعداد الكبيرة من السيارات والحشود الجماهيرية المتوقع حضورها لمكان الاحتفال على امتداد (4) كلم في الطريق ما بين جامع الملك فيصل وحديقة أبو خيال من الجهة الغربية من الحزام الدائري، حددت اللجنة عددا من محطات وصول ومغادرة السيارات والحافلات، وهي على النحو التالي:

القادمون على طريق نهران ستكون مواقف سياراتهم المخصصة في أبها الجديدة رقم 1 ورقم 2، وستكون مواقع وصولهم ومغادرتهم إشارة الرحمة، بينما تم تحديد مواقف السيارات ابها الجديدة رقم 2 والمشهد للقادمين عن طريق السودة، وستكون مواقع وصولهم ومغادرتهم إشارة الرحمة وجامع الملك فيصل.
اما مواقف سما أبها فقد تم تخصيصها للقادمين عن طريق الطائف والمحافظات الشمالية، وطريق بني مالك و تحدد جامع الملك فيصل موقعاً لوصولوهم ومغادرتهم، فيما تم تخصيص مواقف جامعة الملك خالد للقادمين عن طريق الملك فهد والمحافظات الشرقية وسيكون موقع وصولوهم ومغادرتهم جامع الملك فيصل، وحُدد لسالكي طريق الملك عبد الله والمحافظات الجنوبية مواقف التحلية سابقا والشؤون الصحية المجاورة لمستشفى عسير؛ وستكون محطة أبو خيال موقعاً لوصولوهم ومغادرتهم، أما القادمون من الطرق الداخلية لأبها داخل الحزام الدائري خصصت لهم مواقف المجمع الحكومي والأمانة وحدد ممشى طريق الملك خالد موقعاً لوصولوهم ومغادرتهم.

يذكر أن فعاليات الاحتفال تتوزع على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية؛ إضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض الثراثية والثقافية والترفيهية، وتقام الاحتفالية احتفاءً بأسر أبطال الحد الجنوبي وتعزيز قيم الاعتزاز والفخر بأبطالنا البواسل بين كافة أبناء الوطن.

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