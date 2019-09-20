منطقة عسير تحتفل باليوم الوطني 89 للمملكة بفعاليات تشويقية متنوعة

المناطق _ عسير

6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة ومسارح خاصة للفقرات الترفيهية والموسيقية

فعاليات وعروض تشويقية غير مسبوقة تقام على امتداد عدة كيلومتر ات

تبدأ الفعاليات يوم 23 محرم 1441 هجري الموافق 22 سبتمبر 2019 من الساعة 2 ظهراَ وحتى الساعة 11 مساءً

تنظم إمارة عسير احتفالا بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة ضمن فعاليات همة حتى القمة، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات والعروض الفنية والشعبية التي ستمتد على مساحة 4 كيلومتراً تبدأ من جامع الملك فيصل وصولاً إلى حديقة أبو خيال بالجهة الغربية من الحزام الدائري في مدينة أبها.

وتتوزع فعاليات الاحتفال على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية. وبالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض الثراثية والثقافية والترفيهية، فإن أهالي مدينة أبها والقرى المحيطة سيكونون على موعد مع استعراض خاص غير مسبوق يقام للمرة الأولى في منطقة عسير ، حيث تعكس فقرات الحفل قيم الاعتزاز والفخر بأبطالنا على الحد الجنوبي وتُثمن تضحياتهم في إطار استعراضي يترجم المشاعر الوطنية الراسخة في قلوب كافة أطياف المجتمع ويجسد معاني الصمود وأعلى درجات الجهوزية والاستعداد الممزوجة بمواصلة مسيرة التنمية والتطور.

وتبدأ فعاليات الاحتفال في يوم 23 محرم 1441 هجري الموافق 22 سبتمبر 2019 من الساعة 2 ظهراَ وحتى الساعة 11 مساءً ، لتجسد فقراتها الثوابت الوطنية وتقدم رسالة واضحة تحمل معاني الوحدة الوطنية وترابط كافة مناطق المملكة.