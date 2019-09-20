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بحجر من جبال طويق هيئة الترفيه تطلق إحتفال منطقة تبوك باليوم الوطني

بحجر من جبال طويق هيئة الترفيه تطلق إحتفال منطقة تبوك باليوم الوطني

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منطقة عسير تحتفل باليوم الوطني 89 للمملكة بفعاليات تشويقية متنوعة

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بحجر من جبال طويق هيئة الترفيه تطلق إحتفال منطقة تبوك باليوم الوطني

بحجر من جبال طويق هيئة الترفيه تطلق إحتفال منطقة تبوك باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=775435
المناطق _ تبوك
أطلقت الهيئة العامة للترفيه مساء أمس بمنطقة تبوك الاحتفال “اليوم الوطني الـ 89 للمملكة” ضمن فعاليات “همة حتى القمة” من خلال حزمة وعروض وبرامج وفعاليات ولوحات وأركان تمتزج فيها قيم الحب والولاء والفخر بوطن العزة والشموخ المملكة العربية السعودية وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان الوقع على امتداد طريق الملك فيصل في مدينة تبوك وسط حضورٍ لافت من أهالي المنطقة.
وبدأت الفعاليات عند المدخل الرئيسي للمنتزه بوضع هيئة الترفيه لحجر منحوت من جبال طويق والتي تمثل استلهاماً من الكلمة الشهيرة “همة السعوديين مثل جبل طويق” لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في ثنايا حديث سموه بمؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي عقد مطلع العام الماضي بالعاصمة الرياض.
وتتضمن كذلك الفعاليات التي تلبي كافة شرائح المجتمع بكل فئاته العمرية العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي وشاشات عملاقة للعرض الحي ومنصة للفنانين واستعراضات واهازيج تقدمها فرق فلكلورية مرددة الاهازيج الوطنية بالإضافة للورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء كما تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية.
ويضم موقع الاحتفالات أركاناً للتصوير وأخرى للأسر المنتجة وعربات متنقلة ولوحات ثابتة تبرز عدداً من الكلمات الوطنية.

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