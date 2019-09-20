نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وتتحول على الجزء الجنوبي إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة. وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.