احدث الأخبار

نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف
أبرز المواد
 بحجر من جبال طويق هيئة الترفيه تطلق إحتفال منطقة تبوك باليوم الوطني
منطقة تبوك
 منطقة عسير تحتفل باليوم الوطني 89 للمملكة بفعاليات تشويقية متنوعة
أبرز المواد
 اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 تحدد خطة مسارات نقل المواطنين لموقع الفعاليات
أبرز المواد
 التحالف :عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد
أبرز المواد
 متحدث شرطة جازان : قائد مركبة الهايلوكس الذي تعمد صدم شابّين في أبو عريش يسلم نفسه
أبرز المواد
 الفاشينيستا الكويتية “آسيا” تفاجئ متابعيها بنزع الحجاب
أبرز المواد
 متحدث شرطة الرياض: القبض على شخصين مسلحين اقتحما مركزاً للتموينات بحي النظيم
أبرز المواد
 القبض على وافد آسيوي أقدم على قتل زميله في الخرج
منطقة الرياض
 تبوك تستشرف رؤية المملكة بمشروعات حالمة
أبرز المواد
 وحدة الوعي الفكري بجامعة القصيم تعقد اجتماعا مع ممثليها بمختلف الكليات
منطقة القصيم
 جامعة القصيم تُشارك في الزيارة الطلابية الـ 28 للجامعات بدول مجلس التعاون بالطائف
منطقة القصيم
نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف

نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف

أبرز المواد
بحجر من جبال طويق هيئة الترفيه تطلق إحتفال منطقة تبوك باليوم الوطني

بحجر من جبال طويق هيئة الترفيه تطلق إحتفال منطقة تبوك باليوم الوطني

منطقة تبوك
منطقة عسير تحتفل باليوم الوطني 89 للمملكة بفعاليات تشويقية متنوعة

منطقة عسير تحتفل باليوم الوطني 89 للمملكة بفعاليات تشويقية متنوعة

أبرز المواد
اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 تحدد خطة مسارات نقل المواطنين لموقع الفعاليات

اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 تحدد خطة مسارات نقل المواطنين لموقع الفعاليات

أبرز المواد

نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف

نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف
http://almnatiq.net/?p=775443
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وتتحول على الجزء الجنوبي إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة. وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

منطقة عسير تحتفل باليوم الوطني 89 للمملكة بفعاليات تشويقية متنوعة

منطقة عسير تحتفل باليوم الوطني 89 للمملكة بفعاليات تشويقية متنوعة
اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 تحدد خطة مسارات نقل المواطنين لموقع الفعاليات

اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 تحدد خطة مسارات نقل المواطنين لموقع الفعاليات
التحالف :عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد

التحالف :عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*