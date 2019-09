إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن .. وسقوط جرحى

المناطق - وكالات

في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في واشنطن إصابة ما بين ٤ إلى ٦ أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في حي كولومبيا هايتي في واشنطن.

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام محلية سقوط عدة جرحى إثر إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن، دون أن تحدد العدد، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف شوهدت في موقع الحادث، تنقل عدداً من المصابين.

ولم تعرف حتى اللحظة تفاصيل الحادث، وأسبابه.

BREAKING: multiple injuries following shooting near 14th & Columbia Rd NW DC. The latest in 20 minutes on @ABC7News at 11. pic.twitter.com/iqQAfIGQeu

— Jay Korff (@ABC7Jay) September 20, 2019