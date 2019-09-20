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إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن .. وسقوط جرحى

إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن .. وسقوط جرحى
http://almnatiq.net/?p=775447
المناطق - وكالات

في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في واشنطن إصابة ما بين ٤ إلى ٦ أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في حي كولومبيا هايتي في واشنطن.

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام محلية سقوط عدة جرحى إثر إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن، دون أن تحدد العدد، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف شوهدت في موقع الحادث، تنقل عدداً من المصابين.

ونشرت قناة ABC 7 News – WJLA المحلية صوراً من موقع الحادث يظهر تواجد عدد من عناصر الشرطة، فضلاً عن سيارات إسعاف.

ولم تعرف حتى اللحظة تفاصيل الحادث، وأسبابه.

 

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