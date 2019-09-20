احدث الأخبار

دعوة أممية لرفع السودان عن قائمة الإرهاب
أبرز المواد
 إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن .. وسقوط جرحى
أبرز المواد
 نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف
أبرز المواد
 بحجر من جبال طويق هيئة الترفيه تطلق إحتفال منطقة تبوك باليوم الوطني
منطقة تبوك
 منطقة عسير تحتفل باليوم الوطني 89 للمملكة بفعاليات تشويقية متنوعة
أبرز المواد
 اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 تحدد خطة مسارات نقل المواطنين لموقع الفعاليات
أبرز المواد
 التحالف :عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد
أبرز المواد
 متحدث شرطة جازان : قائد مركبة الهايلوكس الذي تعمد صدم شابّين في أبو عريش يسلم نفسه
أبرز المواد
 الفاشينيستا الكويتية “آسيا” تفاجئ متابعيها بنزع الحجاب
أبرز المواد
 متحدث شرطة الرياض: القبض على شخصين مسلحين اقتحما مركزاً للتموينات بحي النظيم
أبرز المواد
 القبض على وافد آسيوي أقدم على قتل زميله في الخرج
منطقة الرياض
 تبوك تستشرف رؤية المملكة بمشروعات حالمة
أبرز المواد
دعوة أممية لرفع السودان عن قائمة الإرهاب

دعوة أممية لرفع السودان عن قائمة الإرهاب

أبرز المواد
إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن .. وسقوط جرحى

إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن .. وسقوط جرحى

أبرز المواد
نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف

نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف

أبرز المواد
بحجر من جبال طويق هيئة الترفيه تطلق إحتفال منطقة تبوك باليوم الوطني

بحجر من جبال طويق هيئة الترفيه تطلق إحتفال منطقة تبوك باليوم الوطني

منطقة تبوك

دعوة أممية لرفع السودان عن قائمة الإرهاب

دعوة أممية لرفع السودان عن قائمة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=775453
المناطق - وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السودانية مساء الخميس.

كما عبر عن أمله أن يكون هناك حشد كبير للموارد لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعاني منه، معتبراً أنه “إن لم يحدث ذلك فمن الواضح أننا نجازف بعدم الحفاظ على المكاسب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.”

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي عقد قبل يومين بمناسبة انطلاق الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة “إن السودان يشكل أملاً كبيراً بالنسبة لنا”.

إلى ذلك، أضاف “إن ما تم إنجازه بالحوار في السودان يدل على أنه يمكن حل جميع النزاعات السياسية عن طريق الحوار عندما تكون هناك إرادة سياسة لذلك، وينبغي أن يكون هذا درساً لكل مكان في العالم.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي كان أكد مطلع الأسبوع لدى زيارته للخرطوم أن بلاده ستضغط مع شركائها الأوروبيين من أجل حذف السودان من القائمة الأميركية للدول التي تعتبرها راعية للإرهاب.

يشار إلى أن وجود السودان في هذه القائمة يحول دون تلقيه مساعدات مالية يحتاجها بشدة من جهات الإقراض الدولية. ويعود إدراج السودان في هذه القائمة إلى فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثة عقود.

روابط ذات صلة

إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن .. وسقوط جرحى

إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن .. وسقوط جرحى
نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف

نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف
منطقة عسير تحتفل باليوم الوطني 89 للمملكة بفعاليات تشويقية متنوعة

منطقة عسير تحتفل باليوم الوطني 89 للمملكة بفعاليات تشويقية متنوعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*