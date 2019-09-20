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مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية : مزيد من القوات العسكرية قد تتوجه للسعودية بعد هجوم أرامكو

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مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية : مزيد من القوات العسكرية قد تتوجه للسعودية بعد هجوم أرامكو

مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية : مزيد من القوات العسكرية قد تتوجه للسعودية بعد هجوم أرامكو
http://almnatiq.net/?p=775456
المناطق - متابعات

قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وفقا لما ذكرته الـCNN، أمس الخميس، إن المزيد من القوات الأمريكية قد تتوجه إلى المملكة العربية السعودية، إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على خطط وزارة الدفاع الأولية لتوفير مضادات صواريخ أمريكية للمملكة.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن تقدم وزارة الدفاع خيارات عسكرية محددة إلى الرئيس ترامب خلال الأيام المقبلة، وأنه يمكن أن يكون من بينها إرسال المزيد من بطاريات صواريخ “باتريوت” الأمريكية وقوات لتشغيل أنظمتها إلى المملكة العربية السعودية، في أعقاب الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في بقيق وخريص، الذي وجهت الرياض وواشنطن أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراءه.

وكان المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الكولونيل باتريك رايدر أكد أن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة “تبحث مع السعوديين السبل المحتملة لمواجهة أي هجمات مستقبلية”، بعد استهداف منشأتي النفط التابعتين لشركة “أرامكو”.

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