الحصيني: موجة حر على مكة والمنطقة الشمالية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

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توقع الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد الأجواء، بداية من اليوم الجمعة، رياحًا تتراوح بين متوسطة إلى شبه قوية، على (الرياض، ونجران، وشمال وغرب الشرقية، وشرق مكة، والمدينة، وعسير، والباحة). ولفت الحصيني، إلى أن تلك الرياح «قد تثير الأتربة»، مضيفًا: «من المتوقع أن تتعرض مكة والشمالية والمدينة إلى موجة حر، تستمر ثلاثة أيام، أما باقي المناطق فستكون الحرارة فيها حول معدلاتها السنوية ». من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الجمعة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، الرياض، نجران» تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف ». وعن حالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وتتحول على الجزء الجنوبي إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج. أما الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد أن رياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تتحول الى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.