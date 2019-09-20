مطالبات بضرورة ملاحقة كل من تورط بدماء السودانيين أو نهب أموالهم

المناطق - وكالات

بعد أن ألقت السلطات السودانية القبض على الرئيس المخلوع عمر البشير والعشرات من رجالات نظامه في أبريل المنصرم، لا تزال المطالبات مستمرة في الشارع السوداني بضرورة ملاحقة كل من تورط بدماء السودانيين أو نهب أموالهم.

فقد احتج مئات السودانيين أمس الخميس أمام وزارة العدل في العاصمة السودانية، مطالبين بإحقاق العدالة. وقدم المحتجون مذكرة لوزير العدل، نصر الدين عبد البارئ، تضمنت المطالبة بـ “تعيين فوري لرئيس القضاء والنائب العام، تكوين لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة فض الاعتصام، تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب إلى المحاكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الشعب السوداني المنهوبة”

وعلى صعيد متصل بالتوقيفات، كشفت منظمة “زيرو فساد” السودانية عن عثور نيابة الثراء الحرام والمشبوه على مليون دولار بحوزة نجل مسؤول الإيرادات السابق بالقصر الجمهوري، أحمد على الفاشوشية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النيابة داهمت منزل الفاشوشية، الخميس، حيث عثرت على مبلغ مليون دولار بحوزة ابنه الذي تم إلقاء القبض عليه هو الآخر.