احدث الأخبار

بعد هجوم أرامكو .. تعزيزات أميركية إضافية في الخليج
أبرز المواد
 مطالبات بضرورة ملاحقة كل من تورط بدماء السودانيين أو نهب أموالهم
أبرز المواد
 الحصيني: موجة حر على مكة والمنطقة الشمالية خلال الأيام الثلاثة المقبلة
أبرز المواد
 مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية : مزيد من القوات العسكرية قد تتوجه للسعودية بعد هجوم أرامكو
أبرز المواد
 دعوة أممية لرفع السودان عن قائمة الإرهاب
أبرز المواد
 إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن .. وسقوط جرحى
أبرز المواد
 نشاط الرياح السطحية على ( الشرقية، الرياض، نجران ) و سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة، الطائف
أبرز المواد
 بحجر من جبال طويق هيئة الترفيه تطلق إحتفال منطقة تبوك باليوم الوطني
منطقة تبوك
 منطقة عسير تحتفل باليوم الوطني 89 للمملكة بفعاليات تشويقية متنوعة
أبرز المواد
 اللجنة المنظمة لاحتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 تحدد خطة مسارات نقل المواطنين لموقع الفعاليات
أبرز المواد
 التحالف :عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد
أبرز المواد
 متحدث شرطة جازان : قائد مركبة الهايلوكس الذي تعمد صدم شابّين في أبو عريش يسلم نفسه
أبرز المواد
بعد هجوم أرامكو .. تعزيزات أميركية إضافية في الخليج

بعد هجوم أرامكو .. تعزيزات أميركية إضافية في الخليج

أبرز المواد
مطالبات بضرورة ملاحقة كل من تورط بدماء السودانيين أو نهب أموالهم

مطالبات بضرورة ملاحقة كل من تورط بدماء السودانيين أو نهب أموالهم

أبرز المواد
الحصيني: موجة حر على مكة والمنطقة الشمالية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

الحصيني: موجة حر على مكة والمنطقة الشمالية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

أبرز المواد
مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية : مزيد من القوات العسكرية قد تتوجه للسعودية بعد هجوم أرامكو

مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية : مزيد من القوات العسكرية قد تتوجه للسعودية بعد هجوم أرامكو

أبرز المواد

بعد هجوم أرامكو .. تعزيزات أميركية إضافية في الخليج

بعد هجوم أرامكو .. تعزيزات أميركية إضافية في الخليج
http://almnatiq.net/?p=775468
المناطق - وكالات

أفاد مسؤولون عسكريون أميركيون بأن مسؤولي البنتاغون واصلوا اجتماعاتهم أمس الخميس قبيل اجتماع مرتقب اليوم الجمعة لمجلس الأمن القومي برئاسة دونالد ترمب، من أجل بحث خيارات الرد على الهجوم الذي طال السبت الماضي منشأتي نفط في السعودية.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن المسؤولين العسكريين قولهم إن البنتاغون يدرس خيار إرسال المزيد من بطاريات الدفاع الجوي، فضلا عن طائرات ومعدات مراقبة إلى منطقة الخليج لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات أرامكو.

كما يدرس من بين عدة خيارات أخرى، الإبقاء على حاملة طائرات واحدة على الأقل في المنطقة بالمستقبل المنظور.

يذكر أن مساعد وزير الدفاع الأميركي، جوناثان هوفمان، كان أعلن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، الخميس، أن “إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو”.

كما قال “سنقدم للرئيس دونالد ترمب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر”، لافتاً إلى أن “الهجمات على منشآت أرامكو كانت منسقة بشكل كبير”. وأضاف: “ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو ولن نستبق النتائج”، مشدداً على أن “الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج تحقيقات السعودية”.

إلى ذلك، أفاد بأن واشنطن تتشاور مع الرياض لمنع أي تهديدات قد تأتي من شمال السعودية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في بقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.

روابط ذات صلة

مطالبات بضرورة ملاحقة كل من تورط بدماء السودانيين أو نهب أموالهم

مطالبات بضرورة ملاحقة كل من تورط بدماء السودانيين أو نهب أموالهم
الحصيني: موجة حر على مكة والمنطقة الشمالية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

الحصيني: موجة حر على مكة والمنطقة الشمالية خلال الأيام الثلاثة المقبلة
مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية : مزيد من القوات العسكرية قد تتوجه للسعودية بعد هجوم أرامكو

مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية : مزيد من القوات العسكرية قد تتوجه للسعودية بعد هجوم أرامكو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*