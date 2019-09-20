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السفير المعلمي يستقبل المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=775475
المناطق - واس

استقبل معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الليلة الماضية ، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فابريتزيو هوستشيلد، بشأن الاحتفال بالذكرى ٧٥ للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وأوضح المستشار هوستشيلد حرصه على مشاركة ‫المملكة في هذا الاحتفال تعزيزاً لدورها الرائد في دعم ‫الأمم المتحدة منذ تأسيسها.
وأعرب خلال اللقاء عن إدانته للاعتداءات السافرة التي استهدفت معملي شركة أرامكو بالمملكة.

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