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سيناتور جمهوري : إيران تقف بلا أي شك وراء هجوم أرامكو

سيناتور جمهوري : إيران تقف بلا أي شك وراء هجوم أرامكو
http://almnatiq.net/?p=775481
المناطق - وكالات

أكد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، أن إيران تقف بلا شك وراء الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، السبت الماضي.

وأوضح في لقاء مع “العربية”، مساء الخميس، أن “الرد الأكثر تأثيراً وفائدة يكمن الآن في انتزاع حالة النكران التي يسعون للتذرع بها بشأن دورهم في هذا الهجوم”. وتابع قائلاً: “إنها إيران بكل تأكيد، والدليل دامغ لا محالة، ونأمل أن نستطيع تقديمه، وكنت قد أخبرت الرئيس هذا الصباح عن أملي بأن نميط اللثام عنه للعالم ليرى ذلك”.

كما تطرق إلى الدول الداعمة للاتفاق النووي مع إيران، قائلاً: “يجب الالتفات إلى الدول التي تؤيد الاتفاق النووي والموقعة عليه لنسألها: كيف بمقدوركم الاستمرار في تأييد اتفاق لا يساعد إيران فحسب على تطوير تلك الصواريخ والمسيرات ودعم المجموعات الإرهابية، بل يقدم الدعم المالي لها أيضاً”.

وكان مساعد وزير الدفاع الأميركي، جوناثان هوفمان، أعلن، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، الخميس، أن “إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو”. وتابع: “سنقدم للرئيس دونالد ترمب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر”، لافتاً إلى أن “الهجمات على منشآت أرامكو كانت منسقة بشكل كبير”. وأضاف: “ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو ولن نستبق النتائج”، مشدداً على أن “الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج تحقيقات السعودية”.

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية، أعلنت الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال بدعم من إيران.

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

كما عرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في بقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.

 

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