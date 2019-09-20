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مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يعقد اجتماعه الـ 12

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مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يعقد اجتماعه الـ 12

مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يعقد اجتماعه الـ 12
http://almnatiq.net/?p=775488
المناطق - واس

عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اجتماعه الـ 12 برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وفي مستهل الاجتماع هنّأ معالي رئيس المجلس الأعضاء ومنسوبي ومنسوبات الهيئة وجميع أسرة التعليم ببدء العام الدراسي وبالعام الهجري الجديد، سائلا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على الوطن وعلى القيادة الرشيدة وعلى جميع أفراد المجتمع، وأن يكون عامًا دراسيًّا ناجحًا ومثمرًا لعزة هذا الوطن الكريم.
وأشاد المجلس بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمونه من دعم لا محدود لقطاعات التعليم والتدريب وبتمكينها من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ،في قطاعي التعليم والتدريب بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.
وأكد معالي رئيس المجلس في بداية الجلسة أهمية التطور التعليمي الذي يعد العامل الأهم في تحقيق التعليم الناجح، وأن هذا ما تسعى له الهيئة بأن تكون محفزة لرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية ولإنجازاتها التي تخدم المملكة.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الهيئة وشؤونها المالية الداخلية، كما اتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات ذات العلاقة بمهام الهيئة ومراكزها التابعة.
وفي ختام المجلس شدد معالي رئيس المجلس على أهمية مواصلة الجهود؛ لتحقيق المهام التي جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة ،كما أشاد بدعم الأعضاء لأعمال المجلس ولمهام الهيئة بشكل عام.
يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اجتماعه الـ 12 برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وفي مستهل الاجتماع هنّأ معالي رئيس المجلس الأعضاء ومنسوبي ومنسوبات الهيئة وجميع أسرة التعليم ببدء العام الدراسي وبالعام الهجري الجديد، سائلا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على الوطن وعلى القيادة الرشيدة وعلى جميع أفراد المجتمع، وأن يكون عامًا دراسيًّا ناجحًا ومثمرًا لعزة هذا الوطن الكريم.
وأشاد المجلس بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمونه من دعم لا محدود لقطاعات التعليم والتدريب وبتمكينها من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ،في قطاعي التعليم والتدريب بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.
وأكد معالي رئيس المجلس في بداية الجلسة أهمية التطور التعليمي الذي يعد العامل الأهم في تحقيق التعليم الناجح، وأن هذا ما تسعى له الهيئة بأن تكون محفزة لرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية ولإنجازاتها التي تخدم المملكة.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الهيئة وشؤونها المالية الداخلية، كما اتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات ذات العلاقة بمهام الهيئة ومراكزها التابعة.
وفي ختام المجلس شدد معالي رئيس المجلس على أهمية مواصلة الجهود؛ لتحقيق المهام التي جاءت ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة ،كما أشاد بدعم الأعضاء لأعمال المجلس ولمهام الهيئة بشكل عام.
يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

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