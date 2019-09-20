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أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أشهر

أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أشهر
http://almnatiq.net/?p=775515
المناطق - وكالات

تتجه أسعار النفط لتسجيل قفزة بنسبة تزيد عن سبعة بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي في أشهر، في الوقت الذي شهدت فيه التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مواصلة الخام لمكاسبه بفعل توترات جديدة في الشرق الأوسط بعد تضرر منشأتين نفطيتين بالسعودية في هجوم مطلع الأسبوع الماضي.
ويتجه خام برنت إلى الارتفاع بنحو 7.7 بالمئة هذا الأسبوع وهو أكبر صعود أسبوعي منذ يناير كانون الثاني. وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت جرينتش بلغ عقد أقرب استحقاق لخام برنت في نوفمبر 64.75 دولار للبرميل مرتفعا 35 سنتا.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا إلى 58.64 دولار للبرميل، وتتجه صوب الارتفاع 7.1 بالمئة في الأسبوع وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يونيو .

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